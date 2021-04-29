Земельные участки перепродавали в Байзакском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Коррупционные риски выявили при выделении земельных участков в Байзакском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Жамбылской области, по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности отдела земельных отношений акимата Байзакского района выявлен ряд коррупционных рисков при выделении земельных участков.

«Уполномоченным органом с 2018 года на аукционах продано более 23 га земельных участков на общую сумму 44,4 млн тенге. Однако не все приобретенные на аукционах земли используются по целевому назначению. Так, гражданка Ш. приобрела через аукцион несколько земельных участков на общую сумму 1,17 млн тенге и перепродала их по рыночной стоимости, превышающую сумму приобретения в 10 и более раз, при этом не использовав ни один из этих участков по целевому назначению, без осуществления строительства либо запуска бизнес-проектов», - рассказала представитель ведомства Гульназ Бахытжанкызы.

«Становится очевидным, что земли, находящиеся в государственной собственности, стали объектом спекуляций и легкой наживы, а также возможных коррупционных схем между должностными лицами акимата Байзакского района и отдельными победителями аукционов. Наряду с этим, участники аукционов ограничены в доступе к информации о фактическом местоположении земельных участков и подаче документов в электронном формате», - пояснила спикер.

По ее словам, согласно требованию Земельного кодекса, акимат района должен размещать полную информацию - основание предоставления земельного участка, целевое назначение, площадь, вид права, срок аренды, а также место расположения земельного участка.

«Проведенным анализом установлено, что вследствие отсутствия в Земельном Кодексе РК ограничительных норм по дальнейшей перепродаже и отсутствию четких критериев по целевому использованию земельных участков, возникают предпосылки для коррупционных схем. Более того, пробелом законодательства, приводящим к коррупции, является отсутствие возможности подачи документов в электронном формате на веб-портале, вследствие чего документы принимаются нарочно ответственным сотрудником отдела земельных отношений, который имея доступ ко всей документации, может в свою очередь, повлиять на исход решения конкурсной комиссии.

Земельной комиссией Байзакского района неоднократно оказывалось неправомерное предпочтение при выделении земельных участков. К примеру, крестьянские хозяйства «А.» и «Н.» признаны победителями конкурса, несмотря на отсутствие полного перечня необходимых документов.

Кроме того, сотрудниками Департамента выявлена схема продажи земельных участков методом слияния крестьянских хозяйств и дальнейшего принятия постановления местным исполнительным органом, позволяющего приобретать земельные участки без участия в конкурсе.

Так, на основании протоколов о слиянии крестьянских хозяйств «Б.» и «Т.», «К.» и «С.», «Ш.» и «А.» приняты постановления акимата Байзакского района о передаче на пользование крупных земельных участков крестьянских хозяйств, которые в дальнейшем были перепроданы по данному коррупционному методу. Анализом также установлены факты приобретения права на земельные участки сельскохозяйственного назначения без конкурса. В дальнейшем участки перепродали, разделив на несколько частей.

К примеру, постановлениями акимата Байзакского района и акимата города Тараза жителю Бурылского сельского округа Б. предоставлены земельные участки сельскохозяйственного назначения в частную собственность. В последующем гражданин Б. их перепродал по несколько частей от 5 до 20 соток другим лицам, рассказала представитель ведомства Гульназ Бахытжанкызы.

На сегодняшний день, по словам спикера, ценовая категория перепродажи указанных участков варьируется от 1 000 000 до 2 000 000 тенге.

Департаментом внесен ряд рекомендаций о принятии мер по рассмотрению ответственности лиц, допустивших нарушения в выявлении земельных участков, не используемых по целевому назначению, внесения предложений для устранения пробелов в законодательстве.

«В настоящее время заместитель акима Байзакского района Сагымбеков Б.М. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», - добавила спикер.