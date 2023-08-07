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    16:45, 07 Август 2023 | GMT +6

    Земельные участки на 3 млрд тенге вернули государству в Шымкенте

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционой службой продолжается внешний анализ коррупционных рисков в сфере застройки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г.Шымкент.

    В целях недопущения уплотнённой застройки в Шымкенте организованы целевые мероприятия по возврату в пользу государства незаконно переданных в частную собственность земельных участков.

    В настоящее время решением суда на баланс государства возвращены переданные предпринимателям без проведения торгов 46 земельных участков, общей площадью 77 гектаров, стоимость которых составляет порядка 3-х млрд тенге.

    Решение суда не вступило в законную силу.

    Отметим, что ранее подобные нарушения в сфере застройки в предгорной зоне были выявлены в городе Алматы.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Шымкент Закон и право
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