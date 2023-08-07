Земельные участки на 3 млрд тенге вернули государству в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционой службой продолжается внешний анализ коррупционных рисков в сфере застройки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г.Шымкент.

В целях недопущения уплотнённой застройки в Шымкенте организованы целевые мероприятия по возврату в пользу государства незаконно переданных в частную собственность земельных участков.

В настоящее время решением суда на баланс государства возвращены переданные предпринимателям без проведения торгов 46 земельных участков, общей площадью 77 гектаров, стоимость которых составляет порядка 3-х млрд тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

Отметим, что ранее подобные нарушения в сфере застройки в предгорной зоне были выявлены в городе Алматы.