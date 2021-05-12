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    15:18, 12 Май 2021 | GMT +6

    Земельные участки массово продают в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продают десятки земельных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Интернте размещено более 500 объявлений о продаже земельных участков. Большая часть из них находится в дачных поселках. Цены варьируются от 300 тысяч тенге до нескольких миллионов. Все зависит от расположения участка, его состояния, имеющихся на нем построек и насаждений.

    В то же время продают земельные участки и в черте города. Например, можно приобрести участок в районе казахского драмтеатра за 11 млн тенге. Целевое назначение - для строительства многоэтажного жилого дома с офисными помещениями на первом этаже. Или 33 сотки земли за 7 млн тенге на территории авторынка, возле супермаркета «Семейный» по улице Болатбаева. Целевое назначение то же – строительство недвижимости.

    Пожалуй, самым интересным является объявление о продаже 50 соток земли на берегу реки Есиль. Участок оценили в 15 млн тенге. И в этом случае он предназначен под строительство. Если фотографии в объявлении не иллюстративные, то расположен он в районе Петропавловского водохранилища.

    Продажу «берега» прокомментировали в городском акимате.

    «В частную собственность участок был передан еще в 2006-м году. В 2019-м году мы направили обращение в земельную инспекцию о законности предоставления участка и возвращении его в государственную собственность. Проверка еще не открыта. Согласно Генеральному плану, на этом участке предусмотрены санитарные ветрозащитные зеленые насаждения. Участок входит в санитарную зону. Строительство там фактически запрещено», - пояснил заместитель акима города Аскар Хабибулин.

    В марте аким Петропавловска Булат Жумабеков говорил о намерении провести ревизию земельных участков, не использующихся либо использующихся не по назначению. В том числе дачных. Вероятно, столь массовая продажа участков в некоторой степени связана с заявлением градоначальника.


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