Земельные паи без ведома владельцев заложил аграрий в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 883 владельца паев чуть не остались без своей земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, надзорный орган вынужден был вмешаться в ситуацию, при которой нарушались права людей.

«Учредителями ТОО «Жаркын СК» в Айыртауском районе заложены земельные участки, принадлежащие пайщикам, без их согласия в одном из государственных финансовых институтов на сумму свыше 500 млн тенге. Взятые на себя обязательства товарищество не выполнило. В результате земельные участки выставили на торги. Принятыми мерами процедура проведения торгов приостановлена. В отношении товарищества по факту незаконного залога земельных участков прокуратурой Айыртауского района возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура района собирает необходимые документы и материалы, чтобы подать исковое заявление для признания договора залога и протокола общего собрания незаконными.

«В ТОО «Жаркын СК» имеется просроченная задолженность по выплате заработной платы в размере 33,6 млн тенге перед 78 работниками. По факту неоднократной задержки заработной платы в районном отделе внутренних дел находится уголовное дело по статье о нарушении трудового законодательства», - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.