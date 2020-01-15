Земельные отношения, госзакупки, налоги – на что жалуются жамбылские предприниматели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За поддержкой и защитой обращаются жамбылские бизнесмены в Палату предпринимателей Жамбылской области, в минувшем году зафиксировано более 270 таких обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из основных задач Национальной палаты является создание благоприятных правовых условий для реализации предпринимательской инициативы, - рассказала заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Жамбылской области Ирина Ким. - На протяжении всего времени существования мы осуществляем представление, обеспечение и защиту прав и законных интересов бизнеса, принимаем активное участие в совершенствовании законодательства. Эксперты Палаты представляют интересы предпринимателей в судах, при этом все представительские услуги бесплатны для бизнеса. За минувший год представители Палаты участвовали в 27 судебных процессах, из которых по 16 делам были вынесены решения в пользу предпринимателей».

Ирина Ким подчеркнула, что правовой блок Палаты старается разрешать вопросы, не доводя до судебных разбирательств, выступая в таких случаях в роли арбитра. Так, в прошлом году в Палату предпринимателей поступило 272 обращения от субъектов предпринимательства по линии защиты бизнеса, и 52 из них были разрешены положительно. Сумма защищенных имущественных прав составила 742 млн. тенге. Из числа поступивших обращений лидирующие позиции занимают вопросы в сфере земельных отношений, жалобы на действия госорганов, на государственные закупки и налоговые вопросы.

Как сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Жамбылской области, одним из самых действенных инструментов защиты бизнеса является совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Жамбылской области. Совет создан с целью оперативного и системного решения задач по вопросам представления, обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, а также публичного освещения проблемных вопросов развития бизнеса в Жамбылской области.

В прошлом году проведено восемь заседаний совета, на которых рассмотрено 12 проблемных вопросов. Это законность проведения конкурса по грантовому финансированию в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «ДКБ-2020», необоснованный отказ по заявкам на инвестиционное субсидирование «Qoldau», снос строений и сооружений, расположенных на «красной линии» по городу Таразу.

Рассматривались вопросы по кражам домашнего скота и имущества, свободному занятию предпринимательской деятельностью, действиям сотрудников правоохранительных органов. Обсуждались порядок финансирования подведения до объекта предпринимателя недостающей инфраструктуры, механизма определения объемов СНГ для газосетевых организаций и другие вопросы, шесть из которых были решены положительно, пояснили в ведомстве.

В 2019 году Палата предпринимателей Жамбылской области добилась привлечения к дисциплинарной ответственности 16-ти госслужащих, которые «вставляли палки в колеса» бизнесу, в том числе пяти чиновникам объявлен строгий выговор. Палатой предпринимателей ведется целенаправленная работа не только по защите прав и законных интересов субъектов бизнеса, но и по привлечению к ответственности должностных лиц государственных органов, ущемляющих права предпринимателей.

«Предприниматели не только занимают работой самих себя, пополняя при этом казну страны, но и обеспечивают заработной платы сотни людей. Разумеется, говорить о том, что Палата предпринимателей «Атамекен» решает абсолютно все вопросы субъектов бизнеса - рано, но уже имеются конкретные факты, когда после обращения в Палату ситуация меняется в пользу бизнеса», - отметил директор Палаты предпринимателей Жамбылской области Олжас Каржауов.

Отметим, что в Жамбылской области имеется 69 604 действующих субъекта малого и среднего предпринимательства – это 81,2% от общего числа зарегистрированных. За год количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 10,2%. Численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла 124 685 человек, рост составил 7,8%.