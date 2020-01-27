Земельные махинации: ряд сельских акимов подозреваются в коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе в ряде регионов страны Антикоррупционной службой начаты досудебные расследования в отношении акимов районных и сельских округов по подозрению в коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении акима сельского округа Ески Икан города Кентау по факту взяточничества.

Он подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге из ранее оговоренных 4 млн 150 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за подписание ситуационной схемы земельного участка. Аким вину признал и заявил в присутствии адвоката ходатайство о проведении ускоренного расследования.

В Алматинской области проверяется причастность бывшего акима Байсеркенского сельского округа Илийского района и должностных лиц акимата к незаконному изменению целевого назначения земельного участка площадью 10 га в поселке Жана Даур с крестьянского на личное подсобное хозяйство.

В указанном регионе бывший аким Панфиловского сельского округа Талгарского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков в санаторной, водоохранной зонах и на ирригационных сетях. В отношении подозреваемого санкционировано содержание под стражей.

Досудебные расследования продолжаются.

Окончательные решения о степени вины подозреваемых будут вынесены судом.

Как сообщалось ранее, вступили в действие поправки в Закон о государственной службе, предусматривающие отставку политических государственных служащих за совершение их подчиненными коррупционных преступлений (п. 3-1 статьи 3 Закона).