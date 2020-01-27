+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -3 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Земельные махинации: ряд сельских акимов подозреваются в коррупции

27 Января 2020 13:44
Поделиться:
Земельные махинации: ряд сельских акимов подозреваются в коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе в ряде регионов страны Антикоррупционной службой начаты досудебные расследования в отношении акимов районных и сельских округов по подозрению в коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме
Офис Антикоррупционной службы открылся в вузе в Атырау
Каковы итоги работы антикоррупционной службы по Шымкенту за 2019 год Дело о новогодних елках в Атырау: суд над экс-замакима области подходит к финалу Председатель Бостандыкского районного суда Алматы подозревается в получении взятки

В Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении акима сельского округа Ески Икан города Кентау по факту взяточничества.

Он подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге из ранее оговоренных 4 млн 150 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за подписание ситуационной схемы земельного участка. Аким вину признал и заявил в присутствии адвоката ходатайство о проведении ускоренного расследования.

В Алматинской области проверяется причастность бывшего акима Байсеркенского сельского округа Илийского района и должностных лиц акимата к незаконному изменению целевого назначения земельного участка площадью 10 га в поселке Жана Даур с крестьянского на личное подсобное хозяйство.

В указанном регионе бывший аким Панфиловского сельского округа Талгарского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков в санаторной, водоохранной зонах и на ирригационных сетях. В отношении подозреваемого санкционировано содержание под стражей.

Досудебные расследования продолжаются.

Окончательные решения о степени вины подозреваемых будут вынесены судом.

Как сообщалось ранее, вступили в действие поправки в Закон о государственной службе, предусматривающие отставку политических государственных служащих за совершение их подчиненными коррупционных преступлений (п. 3-1 статьи 3 Закона).


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Борьба с преступностью,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив