Земельное законодательство хотят ужесточить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют ужесточить земельное законодательство. Об этом заявил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно действующему законодательству, Республики Казахстан местные исполнительные органы предоставляют земельные участки для строительства объектов в соответствии с утвержденным проектом детальной планировки. В настоящее время местными исполнительными органами проводятся проверки по ранее выделенным земельным участкам, на которых ведется строительство объектов, в части соблюдения требований норм законодательства Республики Казахстан по застройке, соответствию государственных нормативов и обеспечению безопасной эксплуатации объектов», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Аналогичные проверки, по его словам, проводятся по выделяемым земельным участкам на предмет их предоставления в соответствии с градостроительными проектами, соблюдения градостроительных требований.

«В дальнейшем, по результатам проверок будет проработан вопрос необходимости ужесточения законодательства Республики Казахстан. Кроме того, в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры по их устранению и привлечению к установленной законами Республики Казахстан ответственности лиц их нарушивших. Следует отметить, что, с 1 января 2015 года за допущенные нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности усилена административная и введена уголовная ответственность всех участников строительства, в том числе ответственных должностных лиц», - отметил Премьер.

Он также сообщил, что в целях исключения коррупции при предоставлении земельных участков под строительство и упорядочения застройки территорий законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес климата», находящимся на рассмотрении Мажилиса Парламента, предусмотрено требование по выделению земельного участка под строительство вместе с исходными материалами (архитектурно-планировочным заданием, техническими условиями и топографией) в рамках утвержденного проекта детальной планировки.