Земельное управление в акимате Жамбылской области возглавил представитель Президентского кадрового резерва

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В управлении по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области – новое назначение, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Распоряжением акима Жамбылской области главным государственным инспектором - руководителем управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области назначен Тамабек Абилхаир Галымулы.

Новый руководитель ответственного участка работы является представителем Президентского молодежного кадрового резерва. Заместитель акима Жамбылской области Муратхан Шукеев познакомил нового руководителя с коллективом и пожелал успехов в работе.

А. Тамабек родился в 1994 году. Высшее образование получил в Высшей школе бизнеса национального университета Луиса (WSB-NLU, Польша) по специальности «менеджмент», а также в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором отдела кадров ТОО «Даке барлау» в городе Алматы.

В разные годы работал экспертом, руководителем службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Руководил службой управления персоналом и документооборота комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Возглавлял службу управления персоналом и документооборота комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК.

С ноября 2019 года работал на должности главного эксперта управления кадровой работы департамента управления человеческими ресурсами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.