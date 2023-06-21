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Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Июня 2023, 18:05
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение Фото: t.me/KZgovernment

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках строительства завода по производству «зеленого» водорода в Каракиянском районе Мангистауской области с участием Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова состоялась церемония запуска пробного бурения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Проект реализуется известной немецкой компанией Svevind в рамках Соглашения об инвестициях, подписанного во время визита Президента Европейского совета Шарля Мишеля в Казахстан в октябре прошлого года. В ходе реализации в Мангистау планируется возвести солнечные и ветровые станции общей мощностью 40 ГВт. Это позволит выпускать до 2 млн тонн «зеленого» водорода или 11 млн тонн «зеленого» аммиака в год.

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Начало геологического бурения знаменует собой новый этап в развитии проекта — это даст возможность получить важные данные для точного анализа подземных пород и проработки последующих этапов. В целом благодаря проекту Казахстан нарастит свои возможности в части поставок крупных объемов водорода или аммиака на европейские и азиатские рынки, а также ускорит переход своей экономики на экологически чистые рельсы.

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По информации главы компании Svevind Вольфганга Кроппа, в мире еще не был реализован ни один проект по производству «зеленого» водорода такого масштаба.

Кроме того, в ходе посещения рабочей территории предприятия в присутствии высоких гостей подписан контракт с консалтинговой компанией Genesis – дочерней фирмой французской инженерно-технической и технологической компании Technip Energies – на проведение предварительных проектно-изыскательных работ (pre FEED). Данные исследования помогут в принятии важных технологических решений и проведении детального планирования строительства завода.

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Правительство РК   Экология   Промышленность   Германия   Мангистауская область   Алихан Смаилов  
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