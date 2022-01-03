«Зеленый» статус станет обязательным для посещения объектов Ashyq в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 5 января для посещения общественных объектов, торговых домов, центров, кинотеатров, участвующих в проекте Ashyq, необходимо иметь «зеленый» статус. Соответствующее постановление было принято сегодня исполняющей обязанности главного санитарного врача Актюбинской области Гульбану Даулетовой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

Согласно новому постановлению, вводятся изменения в постановление от 24 октября 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области».

В частности, подпункт 5 пункта 1 принят в следующей редакции:

«Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, осуществление деятельности в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей».

Таким образом, для посетителей и сотрудников данных объектов необходимо иметь «зеленый» статус вакцинации либо ПЦР-тест с отрицательным результатом не более семи суток, либо быть лицом, имеющим постоянные медпротивопоказания, или переболевшим в течение последних трех месяцев.

Данное постановление вступает в силу с полуночи 5 января 2022 года.

Ранее актюбинцы с «синим» статусом могли посещать данные объекты в будние дни.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.



