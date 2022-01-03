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«Зеленый» статус станет обязательным для посещения объектов Ashyq в Актюбинской области

3 Января 2022 20:42
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«Зеленый» статус станет обязательным для посещения объектов Ashyq в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 5 января для посещения общественных объектов, торговых домов, центров, кинотеатров, участвующих в проекте Ashyq, необходимо иметь «зеленый» статус. Соответствующее постановление было принято сегодня исполняющей обязанности главного санитарного врача Актюбинской области Гульбану Даулетовой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

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Согласно новому постановлению, вводятся изменения в постановление от 24 октября 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области».

В частности, подпункт 5 пункта 1 принят в следующей редакции:

«Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, осуществление деятельности в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей».

Таким образом, для посетителей и сотрудников данных объектов необходимо иметь «зеленый» статус вакцинации либо ПЦР-тест с отрицательным результатом не более семи суток, либо быть лицом, имеющим постоянные медпротивопоказания, или переболевшим в течение последних трех месяцев.

Данное постановление вступает в силу с полуночи 5 января 2022 года.

Ранее актюбинцы с «синим» статусом могли посещать данные объекты в будние дни.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.



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#Актюбинская область   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Самал Ендибаева

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