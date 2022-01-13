«Зеленый» статус будет нужен для входа в спортцентры, бассейны, сауны и бани в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с выявлением циркулирования нового штамма «Омикрон» в Республике Казахстан, а также увеличением числа случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 в стране, по поручению Межведомственной комиссии по недопущению коронавирусной инфекции, с 14 января 2022 года вводятся дополнительные меры профилактики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Так, постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, помимо ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, в будние и выходные дни необходимо наличие «зеленого» безопасного статуса для входа также и в спортивно-оздоровительные и фитнес-центры, йога-центры, бассейны, сауны, бани (наличие вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания, переболевшие в течение последних 3 месяцев) без ограничения по режиму работы.

Принимаемые меры основаны на данных о высокой скорости распространения и передачи варианта коронавируса «Омикрон». Ученые отмечают высокую заразность «Омикрона» - скорость распространения и передачи в пять раз выше, чем у штамма «Дельта», что удваивает число инфицированных каждые три-четыре дня.

Так, в Казахстане отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Только за последние сутки в республике зарегистрировано 9122 случая КВИ+.

Вводимые ограничения направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь.



