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    19:54, 11 Март 2021 | GMT +6

    «Зеленый пояс» намерены создать в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев с рабочей поездкой посетил Темиртау по вопросу создания «зеленого пояса» вокруг города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

    Как сообщили в ведомстве, состоялось совещание с участием акима города Темиртау, представителей местных исполнительных органов, АО «АрселорМиттал Темиртау», Казахского научно-исследовательского института КАЗНИИЛХа, проектного института «Казгипролесхоз-KZ» и других заинтересованных ведомств.

    «Сложившаяся экологическая ситуация в городе Темиртау требует принятия оперативных мер. В текущем году принят новый Экологический кодекс, также в прошлом году была утверждена Дорожная карта по улучшению экологической ситуации в регионе. Все эти мероприятия позволят добиться эффективных показателей в это направлении. Уверен, создание «зеленого пояса» вокруг Темиртау также станет действенной мерой», - сказал Ерлан Нысанбаев.

    По его словам, опыт создания «зеленого пояса» Министерством экологии имеется. С 1997 года реализуется проект «Зеленый пояс» вокруг столицы. Общая площадь лесопосадок за период с 1997-2021 гг. составила 87 тыс. га.

    «Опыт, накопленный при создании зеленой зоны Нур-Султана применим и при создании «зеленого пояса» вокруг Темиртау», - отметил вице-министр.

    В ходе обсуждения своим опытом в формировании зеленого массива поделились руководители Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и проектного института «Казгипролесхоз-KZ», которые пояснили, что создание «зеленого пояса» требует немало времени и финансовых затрат.

    «Необходимо проведение почвенного анализа для посадки деревьев и их большей приживаемости. Затем можно приступить к вспашке земель. Эти работы займут больше двух лет. И только потом можно приступать к высадке деревьев», - подчеркнули эксперты.

    Руководство компании «АрселорМиттал Темиртау», в свою очередь, выразило готовность поддержать проект и посадить в «зеленой зоне» 500 тысяч деревьев.

    Вице-министр по итогам совещания отметил необходимость разработать акиматом совместно с АО «АрселорМитал Темиртау» план мероприятий по реализации мер по созданию как «зеленой зоны» вокруг города, так и озеленения самого Темиртау.


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