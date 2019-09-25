«Зеленый» менталитет должен стать частью национальной культуры - Асет Исекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О важности формирования культуры «зеленого» менталитета рассказал исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Асет Исекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У многих людей понимание «зеленой» экономики - это солнечные и ветровые электростанции. Но это не так. «Зеленая» экономика - другая ступень развития и другой образ жизни. Это «зеленый» экологический транспорт, правильная экономия использования воды и тепла, электроэнергии, внедрение новых подходов в строительстве, правильное отношение к сбору утилизации мусора, новые подходы в формировании «зеленой» атмосферы в городах. Все это показывает, что имеется огромный эффект для нашей природы и экологии, и это огромная экономия как ресурсов, так и финансов», - рассказал Асет Исекешев в ходе саммита по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Нур-Султане.

Как отметил А. Исекешев, в ряде регионов началась реализация системных проектов в данной области, которые позволят сэкономить значительные финансовые ресурсы.

«Например, в столице был начат проект по внедрению в строительстве новых подходов домостроения с использованием новых энергоэффективных материалов, информационной системы моделирования при проектировании строительства. Это очень важно особенно для наших регионов с холодным климатом, поскольку позволяет построить сложные объекты за один строительный сезон. Это огромная экономия денег. Немаловажно не только при строительстве, но и при управлении зданиями. К примеру, в Великобритании внедрение этих принципов позволило снизить энергопотребление на 25%, уменьшить потребление воды на 30%. В целях увеличения глубины переработки твердых бытовых отходов в 2018 году в городе использован проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов, а также запущено предприятие по утилизации сбора мусора», - отметил исполнительный директор фонда.

«В столице очень много зданий (школы, больницы, общественные учреждения), которые потребляют большое количество воды, тепла и света. Если правильно выстроить эту политику, выработать стандарты и готовить специалистов, то это даст очень большой эффект для страны и регионов.

Очень важным является формирование культуры «зеленого» менталитета, мышления, в первую очередь, у детей и молодежи. Надо этим целенаправленно заниматься, и это должно стать частью национальной культуры, именно бережное отношение к природе, ресурсам, воде, свету и теплу, экономии», - заключил спикер.

Напомним, в столице проходит III Саммит по возобновляемым источникам энергии. Для участия в мероприятии прибыли более 300 делегатов из 20 стран мира.