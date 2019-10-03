«Зеленый коридор» для скоропортящихся продуктов внедряют на границах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На казахстанско-китайской границе открывается «зеленый коридор» для сельхозпродукций из Китая. В этой связи, в Министерстве торговли и интеграции РК рассказали, для чего нужно внедрение специальной полосы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мировая практика показывает, что скоропортящиеся товары должны завозиться по отдельной «зеленой» полосе, так как это влияет на качество товаров, которые пересекают границу. К примеру, если мы будем провозить плодоовощные товары по общему режиму, то тогда товары будут застаиваться и непонятно, какого качества будут приходить на территорию Казахстана. Во-вторых, товары, когда портятся, часть из них теряется, часть проходит на территорию Казахстана. Соответственно, продавцы будут пытаться заработать на тех потерях, и это будет влиять на цену внутри Казахстана. В целях того, чтобы цена была доступной, и качество товаров было адекватным, у нас практикуется «зеленый коридор» для скоропортящихся продуктов», - сказал вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, вопрос повышения качества товаров на рынке Казахстана остается проблематичным.

«Как вы знаете, у нас налажена система условного выпуска товаров, в течение которой импортер завозит товар, и в течение двух месяцев он обязуются предоставить все сертификаты и документы. Система привела к тому, что многие недобросовестные бизнесмены завозят товар, а потом этот товар растворяется на рынке Казахстана, проверить его качество становится невозможным. Мы предложили этот механизм убрать в целях того чтобы в Казахстан завозилась качественная продукция (овощи-фрукты), а также промышленные товары», - пояснил он.

Отметим, по сообщению Комитета государственных доходов по специальной выделенной полосе овощи и фрукты из Китая будут завозить в Казахстан в ускоренном порядке.