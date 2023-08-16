Зеленые перспективы Казахстана: запущены форсайт исследования GreenTech

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая стратегическая сессия, посвященная старту форсайт исследований отрасли GreenTech, состоялась в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».



С приветственным словом выступил вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев, который напомнил, что в Казахстане принята Стратегия углеродной нейтральности до 2060 года.

«И мы к этому идем, у нас есть амбициозные цели. Глава государства неоднократно подчеркивал, что нынешний курс экономического роста должен быть направлен на озеленение экологии, охрану окружающей среды. Никогда эти зеленые целевые показатели не будут достигнуты без декарбонизации наших промышленных предприятий и объектов. Как правило, доля прямых выбросов – это 15% - как раз приходится туда. По линии цифровизации у нас есть ряд проектов, посредством которых и посредством таких сессий, мы, скорее всего, придем к новым идеям и подходам, к улучшению климата», - сказал Нурлан Курмалаев.

По словам председателя правления АО «НАРИ «Qazinnovations» Саната Аханова, форсайтные исследования GreenTech – это не только взгляд в будущее.

«Для достижения необходимого результата очень важно то, что в обсуждении участвуют не только госорганы, но и представители бизнеса, от которых мы ожидаем активной обратной связи. То есть, мы не только будем изучать мировые тренды, но и самое главное – мы должны понять текущую ситуацию в Казахстане по каждой из подотраслей, по всем технологиям. Сейчас через наши фильтры пройдут компании-чемпионы, ведущие стартапы, мы будем изучать все патенты. И через полгода мы должны будем на Совете по технологической политике при Правительстве РК предложить целевую технологическую программу, где мы сможем выявить перспективные ниши», - описал общий план действий спикер.

Он подчеркнул, что понять сферу GreenTech необходимо через призму эффективности и потенциала.

«Условно, если будет какая-то технология, которая потребует больших законодательных, институциональных изменений или большого фондирования, и при этом мы увидим другую технологию, где есть уровень зрелости в части человеческого капитала, инфраструктуры, каких-то патентных составляющих, тогда мы будем определять именно эти ниши.

Это долгий процесс. Возможно, будут моменты, когда у нас будут опускаться руки, но нам нужно сделать это качественно. Как все знают, по цифровизации документов мы сейчас на 8-ом месте», - отметил С. Аханов.

«Но надо понимать, что мы смогли достичь этого, потому что нам удалось вовлечь на горизонтальном и вертикальном уровне органы госуправления – вы знаете, что сейчас в каждом из институтов есть цифровые вице-министры. Доказанный факт: чтобы любая страна стала конкурентоспособной, определяющую роль играют два фактора – это уровень человеческого капитала и уровень инноваций и технологий», - добавил он.

В свою очередь, координатор проекта Сауле Бишимбаева заострила внимание присутствующих на том, что основная цель сессии – прежде всего наладить эффективное взаимодействие и объединить усилия всех стейкхолдеров, всех партнеров рынка зеленых технологий для развития ключевых проблем развития сферы в Казахстане и развития технологической платформы GreenTech.

«Мы хотим на базе Qazinnovations консолидировать все госорганы, бизнес, институты инновационного развития для того, чтобы обсудить самые насущные проблемы и ключевые барьеры для развития и внедрение зеленых технологий. Наша платформа – это уникальная возможность для нас всех лично поучаствовать в выборе приоритетных технологий, ниш и направлений», - заявила С. Бишимбаева.

Она также сообщила, что Целевая технологическая программа форсайта – комплекс мер по развитию приоритетных технологий и решению технологических задач отрасли, основанных на взаимодействии государства, науки и субъектов предпринимательства.

Кроме того, спикер координатор перечислила этапы форсайта GreenTech:

Июль – определение ключевых экспертов по каждому из 7-ми направлений, выбор и обоснование методов проведения технологического форсайта, а также определение стейкхолдеров.

Август – выявление мировых трендов и анализ текущей ситуации инновационного развития, проведение первой Форсайт сессии с широким привлечением экспертов и выявление барьеров проблем развития и внедрения GreenTech в Казахстане.

Сентябрь – проведение серии стратегических сессий с экспертами в режиме «мозгового штурма» в регионах Казахстана, определение приоритетных ниш по каждому из направлений GreenTech, а также проведение экспертного опроса и анкетирования.

Октябрь – стратегические сессии с разработчиками зеленых технологий, формирование перечня зеленых технологий, необходимых для производства ключевых продуктов и услуг в приоритетных направлениях, SWOT анализ рынка.

Ноябрь – стратегическая сессия по созданию инновационной экосистемы и технологической платформы, формирование перечня субъектов – ключевых участников ЦТП и разработка сценарного плана развития перспективных проектов и/или ниш.

Декабрь – финальная стратегическая сессия, подведение итогов и презентация Целевой технологической программы.

Своим мнением с журналистами поделился и основатель проекта EcoNetwork Евгений Мухамеджанов, который также принял участие в сессии.

«Сегодняшнее мероприятие дает старт всей работе в группах по семи направлениям в сфере GreenTech, каждое из которых должно обсуждаться отдельно. Их нужно рассматривать по отдельности, чтобы определить, какие технологии лучше применять в том или другом направлении. Мир не стоит на месте, сейчас есть глобальная экологическая повестка, и нужно уменьшать вред для окружающей среды, и все уже давно это понимают», - отметил Евгений Мухамеджанов.

По его словам, пока у нас есть отставание по многим направлениям.

«Но в целом мы не можем быть оторваны от общей реальности. Нам предстоит очень большая работа. У нас по-прежнему можно пройти техосмотр по WhatsApp, у нас ужасная вода во многих водоемах, люди везде выбрасывают мусор. Куда не глянь – везде проблема, и, с одной стороны, это, конечно, плохо. С другой – это хорошо, потому что есть задачи, которые нужно решать, и это всегда вызов - как максимально и быстро решить существующие проблемы, используя технологические решения. В мире много подходов, потому что многие страны прошли это 10-20 лет назад», - объяснил участник сессии.

Он выразил мнение, что в этом направлении для нашей страны немало перспектив.

«То есть, Казахстану не нужно пытаться самому изобретать велосипед, а можно сделать трансферт каких-то технологий с адаптацией к местной специфике, что-то можно попытаться сделать здесь. Технологические стартапы подразумевают не только физический объект – есть еще и разработка различных платформ и т.д., все это можно дорабатывать и придумывать новое. Потому что в направлении Software, в направлении разработки каких-то мобильных приложений, порталов и обработки данных в мире также идет улучшение. И здесь мы можем быстрее разработать свои инновации. Поэтому у Казахстана есть шанс нарабатывать свой потенциал в данном направлении», - заключил Е. Мухамеджанов.