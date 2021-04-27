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    13:26, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Зеленые насаждения обработали от вредителей в парках в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с 15 апреля проводятся работы по обработке зеленых насаждений от вредителей биологическим и химическим методом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проведены работы на территории парка Первого президента, вдоль проспекта аль-Фараби от улицы Розыбакиева до Назарбаева, сквер перед зданием акимата города Алматы (западная и восточная сторона), парк «Южный», Центральный парк, парк 28 гвардейцев-панфиловцев, сквер Кунаева, проспект Сейфуллина, парк «Желтоксановцев», озеро «Маяк», парк им. Сейфуллина, улица Саина, проспект Абая, улица Шаляпина, сквер перед акиматом Ауэзовского района, от улицы Момышулы - Рыскулова, в мкр Алгабас, Сосновый бор, сквер перед Наурызбайским акиматом, улица Ашимова - Шаляпина.

    Работы проводят подрядные организации: ТОО ZaraGrant, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева», ТОО Professional, ТОО UE-disinfection.


    Теги:
    Экология Алматы Благоустройство
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