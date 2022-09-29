«Зеленые коридоры» создадут для казахстанцев на границе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Зеленые коридоры» создадут для казахстанцев, застрявших на границе из-за наплыва россиян. Об этом сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера я переговорил со своим коллегой вице-премьером Российской Федерации, потому что там, на той стороне границы, стоят и казахстанские граждане, которым тяжело проехать. Но вроде договорились, стоят и машины с продовольсвием. Он сделал соответствующее положение, сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Мы постараемся обеспечить «зеленые коридоры», прежде всего, для наших граждан и машин с продовольствием», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на впросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

«Зеленые коридоры» на пунктах пропуска на госгранице планируется организовать с 29 по 30 сентября.

Ранее сообщалось, что правонарушения прибывшими гражданами РФ за последнюю неделю в Казахстане не зарегистрировали. Тем не менее, из 100 тыс. въехавших россиян уже более 64 тыс. покинули нашу страну. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.



