«Зелёные» финансы РК: 148 млрд тенге вложено в охрану окружающей среды в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние годы в мире всё больше внимания уделяется рациональному использованию природных ресурсов. Правительства стали активнее предпринимать меры по использованию возобновляемых источников энергии и немедленному реагированию на угрозу изменения климата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Казахстан, как и многие страны, активно развивает региональную экологию. В стране реализуется Концепция перехода к «зелёной» экономике, в рамках которой Казахстан определил цель по достижению к 2050 году 50% доли альтернативной и возобновляемой электроэнергетики в энергобалансе страны.

Существенное внимание уделяется охране окружающей среды, предпринимается комплекс мер по увеличению озеленения страны. За одиннадцать месяцев 2020 года инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, составили 147,7 млрд тг — на 30,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В течение последующих пяти лет в стране будет высажено 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в населённых пунктах.

Сейчас местные исполнительные органы могут привлечь финансирование через выпуск «зелёных» облигаций в городские проекты, направленные на озеленение регионов, улучшение охраны флоры и фауны, развитие экологического транспорта, достижение результатов в защите окружающей среды, сохранение природных ресурсов и т. д. Выпуск «зелёных» облигаций акиматы областей и городов республиканского значения могут осуществлять через биржу МФЦА (AIX).

По состоянию на 4 января текущего года объём выпущенных государственных ценных бумаг местных исполнительных органов составил 1,1 трлн тг. Лидер по привлечению инвестиций — акимат города Алматы (143 млрд тг). В ТОП-3 крупнейших муниципальных эмитентов также вошли Нур-Султан (103,6 млрд тг) и Туркестанская область (94,6 млрд тг). Учитывая, что привлечение средств через биржу — распространённый инструмент для МИО, выпуск «зелёных» облигаций станет дополнительным источником финансирования для реализации муниципальных проектов.

В мировой практике выпуск «зелёных» суверенных облигаций как инструмент устойчивой экономической политики из года в год набирает популярность. Уже 17 государств выпустили суверенные «зелёные» облигации для финансирования «зелёных» проектов на сумму более 80 млрд долл. США. Среди них Бельгия, Чили, Египет, Франция, Германия, Гонконг, Венгрия, Швеция, Индонезия, Нидерланды, Польша и др. По данным Climate Bonds Initiative, в следующем году выпуск суверенных «зелёных» облигаций начнут ещё 14 стран.

2020 год стал значимым для Казахстана в сфере развития «зелёного» финансирования. Так, 11 августа 2020 года был осуществлён первый выпуск «зелёных» облигаций Фонда «Даму» в торговой системе фондовой биржи AIX. Средства от размещения облигаций будут направлены в банки второго уровня и микрофинансовые организации для дальнейшего кредитования субъектов МСБ, реализующих «зелёные» проекты.

Основную поддержку в выпуске «зелёных» облигаций осуществляет Центр «зелёных» финансов МФЦА. Центр оказывает услуги консультационного сопровождения потенциальным эмитентам «зелёных» облигаций, а также содействует заинтересованным сторонам в создании концептуальной и стратегической базы для развития «зелёных» финансов. В феврале 2020 года центром была запущена программа субсидирования расходов эмитентов на приобретение внешнего обзора «зелёных» облигаций.

В июле 2020 года акционером Центра «зелёных» финансов МФЦА стал Евразийский банк развития (ЕАБР). Это значимое событие: два института будут способствовать развитию и продвижению инструментов «зелёного» финансирования в Евразийском регионе. В целом МФЦА имеет уникальную возможность стать региональным лидером в области «зелёных» финансов, способствующим развитию и управлению инструментами «зелёного» финансирования в Центральноазиатском и Восточно-Европейском регионах, связав на своей площадке лучшие мировые практики Запада и Востока.

Сегодня глобальный рынок «зелёных» финансов развивается ускоренными темпами. К концу 2020 года кумулятивный объём выпуска «зелёных» облигаций перевалил за 1 трлн долл. США. Несмотря на влияние пандемии COVID-19, выпуск облигаций в 2020 году составил 222,8 млрд долл. США.

Основную долю в выпуске «зелёных» облигаций составляет сектор энергетики - 35%. Далее идут отрасли строительства и транспорта - 26% и 19% соответственно. Крупнейшие эмитенты «зелёных» облигаций — США, Китай, Франция, Германия и Нидерланды.