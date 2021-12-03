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«Зеленые будни» останутся в столице, пока не привьются все – аким

3 Декабря 2021 15:39
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«Зеленые будни» останутся в столице, пока не привьются все – аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал решение разрешать посещение ТРЦ только людям с «зеленым» статусом даже в будние дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По эпидемиологической ситуации очень важно улучшить ее, вакцинация чтобы проходила в полном объеме, чтобы все жители наши, которые по состоянию здоровья подлежат вакцинации, привились. Вирус постоянно мутирует, и риски сохраняются и где то увеличиваются. Дельта штамм появился, теперь штамм «омикрон», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

По его словам, неизвестно, какие новые штаммы могут появиться в будущем.

«И как ученые, так и медики говорят – единственный путь в борьбе с пандемией – это вакцинация и коллективный иммунитет. По программе Ashyq зеленый цвет для тех, кто привился. И для того, чтобы стимулировать, были такие предложения. Где у нас массовые скопления, это ТРЦ, чтобы туда люди приходили уже вакцинированные, чтобы, во-первых, себя не подвергать риску, во-вторых, людей, которые там ходят. Вот в этих целях такие решения были приняты, и пока эти решения остаются в силе, пока мы все не вакцинируемся», - заявил аким.

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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Ashyq  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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