«Зеленые будни» останутся в столице, пока не привьются все – аким
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал решение разрешать посещение ТРЦ только людям с «зеленым» статусом даже в будние дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По эпидемиологической ситуации очень важно улучшить ее, вакцинация чтобы проходила в полном объеме, чтобы все жители наши, которые по состоянию здоровья подлежат вакцинации, привились. Вирус постоянно мутирует, и риски сохраняются и где то увеличиваются. Дельта штамм появился, теперь штамм «омикрон», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.
По его словам, неизвестно, какие новые штаммы могут появиться в будущем.
«И как ученые, так и медики говорят – единственный путь в борьбе с пандемией – это вакцинация и коллективный иммунитет. По программе Ashyq зеленый цвет для тех, кто привился. И для того, чтобы стимулировать, были такие предложения. Где у нас массовые скопления, это ТРЦ, чтобы туда люди приходили уже вакцинированные, чтобы, во-первых, себя не подвергать риску, во-вторых, людей, которые там ходят. Вот в этих целях такие решения были приняты, и пока эти решения остаются в силе, пока мы все не вакцинируемся», - заявил аким.
- Какие условия создаются для людей с особыми потребностями, рассказал аким столицы
- На какой стадии работа по строительству ЛРТ, рассказал Алтай Кульгинов
- Как в Нур-Султане решаются проблемы ливневок, рассказал аким
- Во всех регионах страны стартовала благотворительная акция «Ел тірегі - Елбасы»
- В Алматинской области вакциной «Комирнати» будут охвачены 225 тысяч человек
- Принять правильное решение: учителя и родители о вакцинации подростков в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана