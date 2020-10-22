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«Зеленую» партию предлагают создать в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Октября 2020, 19:00
«Зеленую» партию предлагают создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия Арман Кашкинбеков поделился мнением об обращении Главы государства касательно предстоящих парламентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мое мнение я бы структурировал на три аспекта. Первый аспект: то, что выборы проходят в срок, это правильно – для этого есть закон и Конституция. Мы должны жить по тем документам, которые приняли сами. Поэтому такую пунктуальность можно только приветствовать», - сказал Арман Кашкинбеков в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Второй аспект касается введения повышения минимальной квоты участия в партиях женщин и молодежи.

То, что есть нововведения, в частности по 30%-ой квоте для молодежи и женщин – это мировые стандарты, которым нужно следовать. Это также можно только поддержать. У нас у всех есть женщины-коллеги, мамы, сестры, дочки. Кроме того, в Казахстане всегда была культура уважения к женщинам, поэтому это можно поддержать. Молодежь у нас очень активная, и если отбирать из них лучших и давать какие-то площадки, считаю, ничего плохого в этом нет. Потому что именно им строить наше будущее», - отметил спикер.

«Третье – это то, что снизили порог с 40 до 20 тысяч человек при регистрации партии. Это тоже хорошо, чтобы создать конкуренцию. Но поскольку Вы спрашиваете именно мое мнение (а я сегодня выступал на заседании НСОД по «зеленой» тематике), я считаю, что назрел вызов обществу по обсуждению и созданию партии в Казахстане, которая могла бы продвигать у нас в стране идеи чистого Казахстана, экологизации, правильного отношения к животным и окружающей среде и т.д., такие примеры есть в Америке, в Азии и в Европе. Думаю, население к этому тоже хорошо отнесется, учитывая то, как мы относимся к природе. Как ни странно, коронавирус поспособствовал развитию любви казахстанцев к нашим национальным паркам, озерам. Нужно не делать того, что происходило этим летом (с тюленями и с озером Кобейтуз). То, какую страну мы передадим своим потомкам – это очень актуальный сегодня вопрос», - подчеркнул А. Кашкинбеков.


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