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Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию отслуживших

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Апреля 2022, 11:04
Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию отслуживших

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский подписал в понедельник указ об отмене весеннего призыва в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Документ, текст которого опубликован на сайте офиса президента Украины, предусматривает внесение изменений в указ от 29 декабря 2021 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году». Из него исключаются пункты, которые устанавливают срок проведения очередного призыва в апреле - июне.

Указ также откладывает демобилизацию ранее призванных на срочную службу. Их увольнение в запас произойдет «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. 15 марта Рада продлила его действие с 26 марта еще на 30 суток.

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