Зеленский одобрил создание плана COVID-вакцинации в Украине

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Согласно решению СНБО, Кабинет Министров в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19, к онечная цель которого - охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

В Украине 3 апреля зафиксировали 13 738 новых случаев COVID-19. Умерли 258 человек, выздоровели - 4 657.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. На сегодняшний день Украина уже получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения.

Также в Украину прибыли 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) сначала должна пройти лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины от COVID-19. 31 марта Министерство здравоохранения Украины сообщило, что глобальная инициатива COVAX решила выделить дополнительные 947,7 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции разработки Pfizer-BioNTech. Первые поставки от COVAX ожидаются в ближайшее время.

По состоянию на 4 апреля первую дозу прививки от COVID-19 получили 290 566 человек.