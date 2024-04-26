Зеленый коридор из 10 тысяч деревьев появится от Нуры до Астаны

В Карагандинской области в рамках недели «Жасыл аймақ» республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» продолжается массовая посадка деревьев. Активное участие в этом принимают жители Нуринского района, которые намерены создать зеленый коридор до Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Карагандинской области

Нуринцы планируют за несколько дней посадить 10 тысяч деревьев и создать зеленый коридор до самой столицы. Сегодня во главе с акимом района Бакытжаном Мукановым они приступили к озеленению населенных пунктов.

— Жители района активно поддержали инициативу Президента и принимают участие в субботниках и озеленении. Планируем посадить 10 видов деревьев. Это несколько видов ивы, яблони, черемуха, ирга, вязь и так далее. В акции сегодня участвуют более 300 человек. Саженцы нам предоставило республиканское госпредприятие «Жасыл аймақ» в рамках заключенного меморандума, — говорит Бакытжан Муканов.

Фото: акимат Карагандинской области

Массовая посадка сплотила не только жителей райцентра, но и сельчан. Люди отмечают, что озеленение позволит им в будущем получить чистый воздух и хорошую экологию.

Активность в озеленении проявляют и балхашцы. Там с начала акции уже посажено около 2 тысяч голубых елей, тополей и ясеня. Всего в городе планируется посадить еще около 3 тысяч молодых деревьев. Также в Балхаше ежедневно проходят субботники.

Фото: акимат Карагандинской области

Не остались в стороне от зеленой акции и студенты Темиртауского высшего медицинского колледжа. Они посадили на территории Молодежного центра 40 молодых деревьев.

В Приозерске в рамках акции начали посадку 450 тополей и карагачей.

Все желающие смогли посадить саженцы возле своих жилых домов.