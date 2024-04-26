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    04:44, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Зеленый коридор из 10 тысяч деревьев появится от Нуры до Астаны

    деревья
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Карагандинской области в рамках недели «Жасыл аймақ» республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» продолжается массовая посадка деревьев. Активное участие в этом принимают жители Нуринского района, которые намерены создать зеленый коридор до Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Нуринцы планируют за несколько дней посадить 10 тысяч деревьев и создать зеленый коридор до самой столицы. Сегодня во главе с акимом района Бакытжаном Мукановым они приступили к озеленению населенных пунктов.

    — Жители района активно поддержали инициативу Президента и принимают участие в субботниках и озеленении. Планируем посадить 10 видов деревьев. Это несколько видов ивы, яблони, черемуха, ирга, вязь и так далее. В акции сегодня участвуют более 300 человек. Саженцы нам предоставило республиканское госпредприятие «Жасыл аймақ» в рамках заключенного меморандума, — говорит Бакытжан Муканов.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Массовая посадка сплотила не только жителей райцентра, но и сельчан. Люди отмечают, что озеленение позволит им в будущем получить чистый воздух и хорошую экологию.

    Активность в озеленении проявляют и балхашцы. Там с начала акции уже посажено около 2 тысяч голубых елей, тополей и ясеня. Всего в городе планируется посадить еще около 3 тысяч молодых деревьев. Также в Балхаше ежедневно проходят субботники.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Не остались в стороне от зеленой акции и студенты Темиртауского высшего медицинского колледжа. Они посадили на территории Молодежного центра 40 молодых деревьев.

    В Приозерске в рамках акции начали посадку 450 тополей и карагачей.

    Все желающие смогли посадить саженцы возле своих жилых домов.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области
    Теги:
    Астана Экология Акимат Карагандинская область Общество Озеленение
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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