Зеленая столица: как выглядят сейчас посаженные Елбасы деревья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С момента образования столицы Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уделял особое внимание озеленению города. Елбасы всегда выходил на субботники с лопатой в руках, сажал деревья, тем самым подавал пример подрастающему поколению. Недавно в Сети появилась фотография Елбасы на прогулке на фоне цветущих деревьев и в сопровождении белоснежного щенка. Тогда Первый Президент РК призвал казахстанцев сажать деревья вокруг своих домов, ведь насаждения - это «легкие» населенных пунктов, чистый воздух, защита от непогоды. Корреспонденты МИА «Казинформ» решили вспомнить, где Нурсултан Назарбаев в столице сажал деревья и как они выглядят сейчас.

Елбасы всегда волновали вопросы защиты окружающей среды, увеличения площади зеленых насаждений. С момента образования новой столицы Первый Президент Казахстана сделал упор на озеленение главного города страны. Так запустили проект массового лесонасаждения вокруг столицы – «зеленый пояс « . Нурсултан Назарбаев часто посещал эту территорию, сажал не одно дерево и выпускал фазанов на волю.

Одно из таких знаковых насаждений - первое дерево, посаженное Елбасы 22 года назад в парке «Жеруйык « в Алматинском районе города.

На табличке отмечается, что 12 октября 1999 года началась посадка деревьев в новом городском парке. Чтобы в третьем тысячелетии вместе с государством процветал и благоухал новый сад, Нурсултан Назарбаев посадил это знаковое дерево здесь.

В 2012 году Нурсултан Назарбаев в ходе общегородского субботника принял участие в посадке деревьев в новом столичном парке напротив стадиона «Астана-Арена».

«Мы должны озеленить нашу страну, чтобы мы и наши потомки жили в красоте и чистоте. Сегодня мы закладываем новый, самый большой в Казахстане парк, площадью в 100 га. Здесь же будет Ботанический сад. Деревья и растения со всего мира будут размещены в этом саду. Это будет новым местом отдыха для жителей города», - сказал тогда Елбасы.

На фотографии можно увидеть, как очень мало насаждений было в то время на месте Ботанического сада. А сейчас – кругом зелень. Вот как выглядит дерево Нурсултана Назарбаева, посаженное 9 лет назад.

На табличке указано, что это дерево - мелколистная липа. Место происхождения вида: Европа и Западная Азия. Дерево огорожено живой изгородью.

По словам заведующего оранжереей Ботанического сада Нур-Султана Ескендира Сатекова, мелколистная липа – широко встречающийся вид дерева. Липа ценная в том плане, что она медонос, поделочное, декоративное дерево. Цветы липы заваривают в чай, как противовоспалительное средство. Знаменитый башкирский липовый мед получают именно с липы.

Примечательно, что в этом году поднимался вопрос о придании Ботаническому саду независимого статуса. Как известно, столичный сад является филиалом алматинского Ботанического сада. В декабре 2019 года Ботаническому саду города Нур-Султан а был присвоен статус особо охраняемой природной территории. Территория составляет 98 га . По проекту он разделён на две зоны: центральная часть – это особо охраняемая природная территория для научных исследований, а внешний периметр имеет спортивно-оздоровительное назначение. Здесь растёт 41 тысяча деревьев, 53 тысячи кустарников, 46 тысяч квадратных метров цветников, 536 тысяч квадратных метров газона. В этом году планируется посадить ещё 4 тысячи деревьев и 16 тысяч кустарников живой изгороди. Все посадки проводятся строго под наблюдением научно-исследовательского центра, который создан при Ботаническом саде.

В 2016 году на общегородском субботнике Елбасы посадил дерево возле Национального музея РК. Тогда, побеседовав с участниками субботника и представителями молодежи города, Н. Назарбаев призвал казахстанцев активно участвовать в благоустройстве.

«Если каждый гражданин, особенно из числа молодежи, примет участие в очистке населённых пунктов и посадке деревьев, то каждое село, район и город, а с ними и вся страна станут еще краше», - сказал Первый Президент Казахстана.

Между тем, этому дереву уже пять лет.

Еще одно дерево, посаженное Нурсултаном Назарбаевым, расположилось на территории монумента «Отан Коргаушылар», созданного, к слову, по замыслу Елбасы.

Символическое содержание мемориала «Защитники Отечества» передает преемственность прошлых и сегодняшних, будущих поколений. Центральная часть мемориала - монумент высотой 37,5 метра, весом 63 тонны - образ матери. Женщина-мать в белом кимешеке, в соответствии с национальной традицией, предлагает молоко в позолоченной пиале, держа ее двумя руками.

На площади Государственных символов Казахстана расположилось еще одно дерево, посаженное Елбасы.

Площадь Госсимволов была открыта в 2009 году Нурсултаном Назарбаевым в центре столицы, на месте Мемориала жертвам политических репрессий, который до этого был перенесен в поселок Акмол. Над площадью развевается самый большой флаг Казахстана. Здесь проходят принятие присяги военнослужащими, вручение государственных премий и наград, а также празднование Дня государственных символов страны 4 июня.

Кстати, не будет лишним напомнить, как нужно ухаживать за деревьями, чтобы они сохраняли красоту надолго. Согласно лесоводственным требованиям, предусматривается уход за лесными культурами: прополка и полив. В первый год посадки проводится пятикратный уход. Во второй год посадки – четырехкратный уход. Через пять лет – однократный уход. По словам и.о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Ерлана Кутпанбаева, для дикой природы и в целом природы пятилетнего ухода хватает. Это доказано и научно, и практически.