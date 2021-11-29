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«Зелёная» энергетика активно развивается в Карагандинской области

29 Ноября 2021 17:07
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«Зелёная» энергетика активно развивается в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Карагандинская область наращивает долю альтернативной энергии. Сегодня в регионе работают пять солнечных электростанций, две биогазовые установки и мини-ГЭС. Общие мощности «зелёной» энергетики превысили 200 мегаватт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

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О дальнейших планах рассказал аким области Женис Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

– Идёт активное строительство новых источников возобновляемой и альтернативной энергетики. Уже реализовано 8 проектов на 228 МВт. Строится солнечная электростанция на 100 МВт под Балхашом. В Сарани планируется строительство гибридной солнечной станции с накопителями на 100 МВт и выше, – сообщил глава региона.

Проекты «зелёной» энергетики реализуются с участием иностранных компаний. Инвестиции составили более 100 млрд тенге.


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#Энергетика   #Карагандинская область   #Акимат   #Экономика  
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