«Зелёная» энергетика активно развивается в Карагандинской области
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Карагандинская область наращивает долю альтернативной энергии. Сегодня в регионе работают пять солнечных электростанций, две биогазовые установки и мини-ГЭС. Общие мощности «зелёной» энергетики превысили 200 мегаватт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.
О дальнейших планах рассказал аким области Женис Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
– Идёт активное строительство новых источников возобновляемой и альтернативной энергетики. Уже реализовано 8 проектов на 228 МВт. Строится солнечная электростанция на 100 МВт под Балхашом. В Сарани планируется строительство гибридной солнечной станции с накопителями на 100 МВт и выше, – сообщил глава региона.
Проекты «зелёной» энергетики реализуются с участием иностранных компаний. Инвестиции составили более 100 млрд тенге.
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