Здоровый образ жизни продвигает в родном селе жамбылский предприниматель

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Первый в сельской местности крытый ледовый каток появился в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ауле Жемис-жидек Меркенского района открылся крытый ледовый каток размерами 30 х 15 метров, и уже успел стать излюбленным местом для сельской детворы.

Проект воплотил в жизнь молодой предприниматель Ержан Кыргабаков, которого поддержала финансами Национальная палата предпринимателей «Атамекен». На строительство объекта и приобретение необходимого оборудования потрачено 10,5 миллиона тенге.

В ауле Жемис-жидек состоялось торжественное открытие нового для села объекта. Аким Меркенского района Мейрхан Омирбек от имени местных жителей выразил благодарность молодому бизнесмену.

Отмечается, что у меркенского предпринимателя это не первый объект, призванный развивать здоровый образ жизни среди сельчан. Ранее Ержан Кыргабаков открыл в райцентре Мерке семейный бассейн, который работал бассейн только в летнее время.

«А что делать зимой? Нашелся выход в виде крытого ледового катка. Раньше я занимался торговлей, но не переставал думать о том, в какой еще сфере открыть свое дело. Сегодня в сознании людей постепенно формируется мнение о соблюдении здорового образа жизни, занятиях физической культурой и спортом. Поэтому решил двигаться именно в этом направлении. Построил бассейн, затем пришла очередь и катка. Предложил проект НПП «Атамекен», получил их поддержку, в том числе и финансовую. Оборудование закупил в Алматы», - рассказал Ержан Кыргабаков.

Крытый ледовый каток будет работать круглый год. Для обслуживания объекта на постоянную работу приняли четверых человек. Приобретено 35 пар коньков различного размера. Заплатив 500 тенге, любой желающий может кататься здесь в течение одного часа.

В ближайших планах – оформить дизайн нового сооружения в современном стиле. Помимо этого, предприниматель намерен на соседних 50 сотках оборудовать открытый ледовый каток и крытый бассейн, уже готовится проектно-сметная документация.