Здоровый лес вырубили из-за взяточников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выявили факты, когда под санитарную вырубку отдавался здоровый и качественный лес. Об этом рассказал на брифинге первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционная служба области провела внешний анализ коррупционных рисков в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

«На инспекцию возложена функция государственного контроля за использованием лесного фонда. В прошлом году в производстве антикоррупционной службы находились уголовные дела в отношении сотрудников лесного хозяйства «Кызылжарское», которые с целью личной наживы производили отводы под сплошную санитарную рубку фактически здоровый и качественный лес», - сообщил Н. Жахин.

В августе прошлого года директора лесничества осудили к шести годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, взятки за выдачу разрешения на вырубку он получал неоднократно.

По линии животного мира в 2019 году в регионе зарегистрировали 12 фактов уголовных правонарушений с причиненным ущербом на сумму 28,2 млн тенге. Возмещено всего 3,5 млн тенге.

«Со слов сотрудников инспекции, основной проблемой является отсутствие взаимодействия с органами досудебного производства и трудности по установлению лиц, совершивших уголовное правонарушение», - сказал Н. Жахин.

В качестве примера он привел эпизод браконьерства, совершенный еще в ноябре 2018 года. Тогда в лесном массиве Жамбылского района неизвестные отстреляли пять особей дикого кабана с применением различных модификаций автомата Калашникова. До сих пор личности браконьеров установить не удалось. Сумма причиненного ущерба составила 4,5 млн тенге.



