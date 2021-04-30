Здоровые вязы вырубили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске вновь назревает скандал с вырубкой деревьев на улицах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблема спила деревьев становится уже почти ежегодной. Вместе с аварийными под снос идут и вполне здоровые экземпляры. Буквально в прошлом году безжалостной вырубке подверглись деревья сразу на нескольких улицах. Тогда в ситуацию пришлось даже вмешаться прокуратуре. После этого спил деревьев по городу на некоторое время прекратился.

На этой неделе очередные «озеленители» решили уничтожить крепкие, молодые вязы, иначе называемые карагачами, у Дворца молодежи. Варварское уничтожение легких города заметил руководитель ботанического сада Артур Рязапов. Он же сообщил об инциденте в городской акимат и прокуратуру. Вырубку остановили. Из пяти деревьев три пока остались невредимыми.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог поспешили сообщить, что разрешение на спил деревьев не давали. Вырубка производится незаконно.

«На место вызвали участковых. Подробности выясняются. Виновные будут наказаны», - заявили в горакимате.

Между тем, уничтоженные деревья уже не вернуть. Пользователи в социальных сетях крайне возмущены ситуаций с уничтожением зеленых насаждений города. Война с деревьями длится в Петропавловске на протяжении нескольких лет.