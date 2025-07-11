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    14:23, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Здоровье призывников будут оценивать по-новому в Казахстане

    Министерство обороны РК обновило требования к состоянию здоровья граждан, которые призываются на службу в армию. Новые правила касаются всех, кто проходит службу в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях. Соответствующие изменения утверждены приказом министра обороны от 30 июня 2025 года, передает агентство Kazinform.

    Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
    Фото: МО РК

    Указывается, что требования предъявляются к состоянию здоровья граждан (военнослужащих) к воинской службе по графам:

    по графе I:

    - гражданам при приписке к призывным участкам;

    - гражданам при призыве на срочную воинскую службу;

    - гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны РК на безвозмездной основе;

    - гражданам, поступающим в военные учебные заведения (вуз), реализующие общеобразовательные программы общего среднего образования и их воспитанникам;

    по графе II:

    - гражданам (военнослужащим) при поступлении в вуз, реализующие программы технического и профессионального, высшего образования;

    - гражданам при поступлении и обучающимся в военных кафедрах (факультетах) при высших учебных заведениях;

    - гражданам при поступлении на воинскую службу по контракту из числа рядовых, сержантов запаса, а также лицам женского пола, не имеющим воинского звания;

    - гражданам при поступлении на воинскую службу в резерве из числа рядовых, сержантов запаса;

    - военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве на воинских должностях рядового и сержантского составов;

    - гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированные организации МО РК на возмездной основе;

    - военнослужащим срочной воинской службы;

    курсантам (кадетам) вуза до заключения контракта о прохождении воинской службы;

    - рядовым и сержантам запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;

    по графе III:

    - офицерам запаса при призыве на воинскую службу и поступлении на воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве;

    - военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве на воинских должностях офицерского состава;

    - военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту;

    офицерам, проходящим воинскую службу по призыву;

    - военнослужащим, при поступлении в вуз, реализующие программы послевузовского образования;

    - курсантам (кадетам) вуза после заключения контракта о прохождении воинской службы;

    - офицерам запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;

    по графе IV:

    - военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве (гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве), офицерам, проходящим воинскую службу по призыву в Десантно-штурмовых войсках (ДШВ), Военно-морских силах (ВМС), частях специального назначения (ЧСН) – требования предъявляются для подразделений специального назначения, морской пехоты, десантно-штурмовых и разведывательных подразделений, боевым пловцам и водолазному составу, а также экипажу кораблей и судов;

    военнослужащим (гражданам, призванным на воинские сборы), привлекаемым к подводному вождению танков и других машин, а также к выходу в море.

    В обновлённых требованиях указаны следующие категории годности к военной службе:

    А – годен к воинской службе;

    Б – годен к воинской службе с незначительными ограничениями;

    В – ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве, офицеров, проходящих воинскую службу по призыву);

    Г – временно не годен к воинской службе;

    Д – не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;

    Е – не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;

    НГ – не годен к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях РК, по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в вуз (школы), не годен к воинской службе с вредными факторами;

    В-ИНД – годность к воинской службе в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК определяется индивидуально, и предусматривает категорию годности Б или В;

    ИНД – годность к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, с вредными факторами определяется индивидуально.

    “Для военнослужащих срочной воинской службы категория годности Б предусматривает негодность к воинской службе в ДШВ (ВМС или ЧСН)”, - говорится в документе.

    Категория “Г” исключает возможность поступления на военную службу по контракту, а также в военные вузы и школы. Категории “В”, “Д” и “Е” также не допускают обучение в таких учебных заведениях.

    Приказ вводится в действие с 21 июля 2025 года.

    Теги:
    Армия Минобороны РК Общество
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
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