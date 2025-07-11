Здоровье призывников будут оценивать по-новому в Казахстане

Указывается, что требования предъявляются к состоянию здоровья граждан (военнослужащих) к воинской службе по графам:

по графе I:

- гражданам при приписке к призывным участкам;

- гражданам при призыве на срочную воинскую службу;

- гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны РК на безвозмездной основе;

- гражданам, поступающим в военные учебные заведения (вуз), реализующие общеобразовательные программы общего среднего образования и их воспитанникам;

по графе II:

- гражданам (военнослужащим) при поступлении в вуз, реализующие программы технического и профессионального, высшего образования;

- гражданам при поступлении и обучающимся в военных кафедрах (факультетах) при высших учебных заведениях;

- гражданам при поступлении на воинскую службу по контракту из числа рядовых, сержантов запаса, а также лицам женского пола, не имеющим воинского звания;

- гражданам при поступлении на воинскую службу в резерве из числа рядовых, сержантов запаса;

- военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве на воинских должностях рядового и сержантского составов;

- гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированные организации МО РК на возмездной основе;

- военнослужащим срочной воинской службы;

курсантам (кадетам) вуза до заключения контракта о прохождении воинской службы;

- рядовым и сержантам запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;

по графе III:

- офицерам запаса при призыве на воинскую службу и поступлении на воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве;

- военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве на воинских должностях офицерского состава;

- военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту;

офицерам, проходящим воинскую службу по призыву;

- военнослужащим, при поступлении в вуз, реализующие программы послевузовского образования;

- курсантам (кадетам) вуза после заключения контракта о прохождении воинской службы;

- офицерам запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;

по графе IV:

- военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве (гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве), офицерам, проходящим воинскую службу по призыву в Десантно-штурмовых войсках (ДШВ), Военно-морских силах (ВМС), частях специального назначения (ЧСН) – требования предъявляются для подразделений специального назначения, морской пехоты, десантно-штурмовых и разведывательных подразделений, боевым пловцам и водолазному составу, а также экипажу кораблей и судов;

военнослужащим (гражданам, призванным на воинские сборы), привлекаемым к подводному вождению танков и других машин, а также к выходу в море.

В обновлённых требованиях указаны следующие категории годности к военной службе:

А – годен к воинской службе;

Б – годен к воинской службе с незначительными ограничениями;

В – ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве, офицеров, проходящих воинскую службу по призыву);

Г – временно не годен к воинской службе;

Д – не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;

Е – не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;

НГ – не годен к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях РК, по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в вуз (школы), не годен к воинской службе с вредными факторами;

В-ИНД – годность к воинской службе в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК определяется индивидуально, и предусматривает категорию годности Б или В;

ИНД – годность к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, с вредными факторами определяется индивидуально.

“Для военнослужащих срочной воинской службы категория годности Б предусматривает негодность к воинской службе в ДШВ (ВМС или ЧСН)”, - говорится в документе.

Категория “Г” исключает возможность поступления на военную службу по контракту, а также в военные вузы и школы. Категории “В”, “Д” и “Е” также не допускают обучение в таких учебных заведениях.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2025 года.