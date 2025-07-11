Здоровье призывников будут оценивать по-новому в Казахстане
Министерство обороны РК обновило требования к состоянию здоровья граждан, которые призываются на службу в армию. Новые правила касаются всех, кто проходит службу в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях. Соответствующие изменения утверждены приказом министра обороны от 30 июня 2025 года, передает агентство Kazinform.
Указывается, что требования предъявляются к состоянию здоровья граждан (военнослужащих) к воинской службе по графам:
по графе I:
- гражданам при приписке к призывным участкам;
- гражданам при призыве на срочную воинскую службу;
- гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны РК на безвозмездной основе;
- гражданам, поступающим в военные учебные заведения (вуз), реализующие общеобразовательные программы общего среднего образования и их воспитанникам;
по графе II:
- гражданам (военнослужащим) при поступлении в вуз, реализующие программы технического и профессионального, высшего образования;
- гражданам при поступлении и обучающимся в военных кафедрах (факультетах) при высших учебных заведениях;
- гражданам при поступлении на воинскую службу по контракту из числа рядовых, сержантов запаса, а также лицам женского пола, не имеющим воинского звания;
- гражданам при поступлении на воинскую службу в резерве из числа рядовых, сержантов запаса;
- военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве на воинских должностях рядового и сержантского составов;
- гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированные организации МО РК на возмездной основе;
- военнослужащим срочной воинской службы;
курсантам (кадетам) вуза до заключения контракта о прохождении воинской службы;
- рядовым и сержантам запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;
по графе III:
- офицерам запаса при призыве на воинскую службу и поступлении на воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве;
- военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве на воинских должностях офицерского состава;
- военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту;
офицерам, проходящим воинскую службу по призыву;
- военнослужащим, при поступлении в вуз, реализующие программы послевузовского образования;
- курсантам (кадетам) вуза после заключения контракта о прохождении воинской службы;
- офицерам запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;
по графе IV:
- военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве (гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве), офицерам, проходящим воинскую службу по призыву в Десантно-штурмовых войсках (ДШВ), Военно-морских силах (ВМС), частях специального назначения (ЧСН) – требования предъявляются для подразделений специального назначения, морской пехоты, десантно-штурмовых и разведывательных подразделений, боевым пловцам и водолазному составу, а также экипажу кораблей и судов;
военнослужащим (гражданам, призванным на воинские сборы), привлекаемым к подводному вождению танков и других машин, а также к выходу в море.
В обновлённых требованиях указаны следующие категории годности к военной службе:
А – годен к воинской службе;
Б – годен к воинской службе с незначительными ограничениями;
В – ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве, офицеров, проходящих воинскую службу по призыву);
Г – временно не годен к воинской службе;
Д – не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
Е – не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;
НГ – не годен к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях РК, по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в вуз (школы), не годен к воинской службе с вредными факторами;
В-ИНД – годность к воинской службе в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК определяется индивидуально, и предусматривает категорию годности Б или В;
ИНД – годность к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, с вредными факторами определяется индивидуально.
“Для военнослужащих срочной воинской службы категория годности Б предусматривает негодность к воинской службе в ДШВ (ВМС или ЧСН)”, - говорится в документе.
Категория “Г” исключает возможность поступления на военную службу по контракту, а также в военные вузы и школы. Категории “В”, “Д” и “Е” также не допускают обучение в таких учебных заведениях.
Приказ вводится в действие с 21 июля 2025 года.