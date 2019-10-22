Здоровье на автомате: уральские новаторы в области медицины представят свою продукцию за рубежом

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Представители 15 инновационных предприятий Свердловской области отправятся с бизнес-миссией в Казахстан и Узбекистан с 23 по 25 октября, чтобы продемонстрировать свои разработки в области медицинской техники. Мероприятие пройдет при поддержке Министерств здравоохранения Республик Узбекистан и Казахстан.

О медицинских разработках Свердловской области известно далеко за пределами региона. Более 50 уральских компаний выпускают уникальную медицинскую продукцию, в том числе для кариологии и неонатальной медицины. Регион входит в топ-5 российских производителей лекарственных средств.

В деловом мероприятии примут участие компании, которые не первый помогают сделать жизнь уральцев здоровее и поддерживают социальные показатели региона уровне европейских стандартов. Среди производителей медтехники это: завод «ЭМА», Уральский приборостроительный завод, «Компания «ВИТА Техника» и другие.

«В состав делегации также вошли лидирующие учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь по востребованным на иностранных рынках профилям: Свердловский областной онкологический диспансер, Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», Свердловская областная стоматологическая поликлиника, Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии, Дорожная больница на станции Свердловск – Пассажирский ОАО «РЖД», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365»», - рассказывает министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Главная задача, которая стоит перед участниками бизнес-миссии – наглядно продемонстрировать партнерам из Казахстана и Узбекистана, что российская медицинская техника ничуть не уступает по качеству и функциональности европейским аналогам. Встречающая сторона в свою очередь не скрывает интереса к отечественным медицинским разработкам и идеям, которые помогут «оздоровить» местное население.

«Коммерческий интерес в бизнес-миссии сочетается с социальным, и Россия, и Узбекистан, и Казахстан стремятся к развитию здравоохранения на своих территориях, повышению качества и доступности оказания медицинской помощи», - резюмировал Андрей Цветков.