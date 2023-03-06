Здоровье матери и ребенка - богатство нации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты Кызылординского областного маслихата от партии «AMANAT» встретились с коллективом областного перинатального центра«Ана мен бала» и провели агитационную работу, передает МИА «Казинформ».

Здоровье матери и ребенка – одна из самых актуальных проблем в обществе. Потому что будущее нации - это здоровые женщины и дети. Кандидат в депутаты областного маслихата Гульшат Мусаева, подчеркнула, что оказание им социальной поддержки является главной заботой государства, а «здоровье матери и ребенка – это одно из вайжнейших направлений государственной политики. Потому что здоровье нации - непреходящая ценность для любого общества, влияющая на его качество и численность населения. В предвыборной программе партии до 2027 года приоритет отдается образованию и медицине. В частности, на основе программы в регионе будут построены медицинские амбулатории и больницы. Также рассмотрен вопрос оказания социальной поддержки многодетным матерям»,-сказал он.







Кандидат Батырхан Базарбаев отметил, что в предвыборной программе партии «AMANAT» принята во внимание доступность качественных услуг здравоохранения.

«На сегодняшний день в области наблюдается дефицит 116 врачей, в том числе таких узких специалистов, как реаниматолог, акушер-гинеколог, фтизиатр, пульмонолог. Кроме того, 22 медицинских учреждения расположены в арендованных помещениях, 13 требуют капитального ремонта, износ медицинских организаций в среднем-28%. Поэтому партия «AMANAT»считает, что каждый гражданин, независимо от места жительства и материального положения, должен своевременно получать необходимую профессиональную медицинскую помощь«, - сказал он.







Для этого партия будет способствовать строительству в городе многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену и современного перинатального центра на 200 коек. Кроме того, он возьмет на себя контроль за проведением строительства областного центра крови и будет способствовать выделению средства на строительство 24 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских и 1 медицинского пунктов.

В завершение встречи сотрудники центра высказали свое мнение о предвыборной программе и сказали, что единодушно примут участие в предвыборной кампании.

Материал предоставлен и оплачен из средств избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшей партийный список на выборы депутатов Кызылординского областного маслихата.