Здесь я не чувствовала себя чужой - волейболистка Кристина Устинова о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Когда волейболистка Кристина Устинова начала играть за сборную Казахстану, все внимание публики было приковано к ней. Девушку запомнили, как сильную, амбициозную спортсменку с привлекательной внешностью. Кристина также активна в социальных сетях. Она часто делится моментами из своей жизни, снимает интересные видео. К сожалению, из-за травмы в 2020 году Кристина попрощалась со спортом. Однако спустя время девушка решила снова заняться волейболом. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» спортсменка рассказала о дальнейших планах, вспомнила время, когда играла за сборную Казахстана, поделилась личным.



- Кристина, почему Вы выбрали волейбол, а не другой вид спорта?

- Моя мама увлекалась волейболом. У нее первый взрослый разряд. Когда была маленькая, ходила к ней на тренировки, наблюдала за их игрой. Больше всего мне хотелось научиться падать и группироваться. Наверное, потому что это моя больная тема. В детстве я много падала, не смотрела под ноги… вечно содранные локти и колени. Однако считаю, что волейбол – в первую очередь, сочетание физической силы, женской красоты, эмоций и грации. На мой взгляд, это самый женственный командный вид спорта среди девушек.

- Каким Вам запомнилось время, когда играли в сборной Казахстана?

- Я играла за сборную Казахстана всего один сезон. И он, естественно, отложился в моем сердце и памяти, поскольку я побывала на соревнованиях большого масштаба - чемпионат мира по волейболу 2018 год, Япония; Азиатские Игры 2018 год. Индонезия, Джакарта. Если мне не изменяет память, на Азиатских играх мы заняли 5 место из 8 команд, а на Чемпионате мира не вышли даже из группы. Что забавно, спустя 5 лет, в марте этого года, на Кипре тренировалась в одной команде с игроком сборной Кении. Ее зовут Ноэль. Только после двух-трех тренировок мы вспомнили друг друга.

- Почему Вы приняли решение перейти в сборную Казахстана?

- Предложение о смене гражданства с российского на казахстанское, с перспективой играть за сборную республика получила в 2017 году после завершения сезона от волейбольного клуба Жетысу. Тогда тренером команды и тренером сборной был Вячеслав Николаевич Шапран. Ни секунды не раздумывая, сразу дала положительный ответ. Это огромный шанс встретиться с командами высокого уровня на одном поле. До 2016 года ничего не слышала про волейбол в Казахстане. Но когда приехала, обнаружила, что некоторые знакомые по-скифски волейболистки играли здесь.

- Что Вы скажете о казахстанском волейболе, о наших тренерах? Может быть, поделитесь, своими размышлениями…

- Мои размышления про волейбол Казахстана, я хочу оставить при себе, потому что не слишком они окажутся по нраву некоторым людям. Просто скажу один факт. К сожалению, волейболисты и волейболистки в национальной лиге точно, в высшей не знаю, совсем не защищены Федерацией волейбола. Некоторые клубы позволяют себе систематически не выплачивать заработную плату. Это вошло уже в такую привычку, что игроки перестают требовать свое, потому что бесполезно. Нет никаких штрафных санкций клубам за задержку зарплат. Кроме того, не во всех клубах есть должное восстановление и фармакология. Спортсмены на свои деньги, которые вовремя не получают, покупают витамины, капельницы, ходят на массажи. Только один клуб из трех, за которые я играла, славится стабильными выплатами – Жетысу.

Что касается тренеров, с одной стороны, это неблагодарная работа. Невозможно для всех быть хорошим. К сожалению, с Котовой Светланой Юрьевной мы разошлись на очень минорных нотах, хотя именно она стала мостом, по которому я попала в Казахстан и здесь проявила себя во всей красе.

Конечно же, Вячеслав Николаевич Шапран. Сложно до сих пор поверить, что его уже нет. Именно он пригласил меня в сборную, под его руководством я провела сезон в Жетысу. И опять же, мы друг друга недопоняли в сезоне и тоже расстались не в дружеских отношениях. Только тогда, когда его не стало, пересмотрела в своей голове его отношение ко мне, но было уже поздно просить прощения или благодарить. Его нет. Я хотела снять документальный фильм про него, потому что Вячеслав Николаевич заслуживает того, чтобы память о нем жила вечно. Но я не нашла деньги на съемку этого фильма. Может быть, после этого сезона заработаю достаточно средств, чтобы это сделать.

- Что больше всего Вам понравилось в Казахстане. Вы делились, что учите казахский язык, нравится наша культура. Расскажите о вашем опыте?

- Здесь я не чувствовала себя чужой. В первую очередь, гостеприимство казахского народа оставляет неизгладимое впечатление. Я начинала учить казахский язык, погружаясь в культуру и обычаи нации. Но на мой взгляд, начала делать это позднее, чем могла. Прожив в стране 6 лет, получив гражданство в первые годы проживания в стране, я опомнилась лишь спустя 6 лет. Считаю это своим упущением. На самом деле, когда начинаешь разговаривать на родном языке страны, в котором живешь, ощущаешь родство с нацией, хоть и не был там рожден.

- Как нам известно, Вы завершили карьеру из-за травмы. Не было ли сложно прощаться со спортом?

- В феврале 2020 года получала травму - разрыв передней крестообразной связки правого колена на матче с Алтаем. Через пару недель прооперировалась в Самаре. Было некое депрессивное состояние. Я не знала, хочу ли возвращаться, играть. Кто захочет со мной контракт подписывать? После травмы многие побаиваются. К тому же, на то время проявила себя как игрок, который будет до конца бороться за свою зарплату, выставляя все новости о задолженностях в зарплатах на всеобщее обозрение, привлекая СМИ.

- Чем занимались после того, как завершили карьеру?

- В перерыве я решила пробовать все, на что, так сказать, падал глаз. Модельная школа, фитнес тренер, йога - инструктор, тета - практик, телесный психотерапевт, коучинг, курсы журналистики, курсы телеведущих, SMM-менеджер, таргетолог, ораторское искусство, копирайтер. Забавно, что изначально я все это изучала, чтобы на этом зарабатывать, а потом обучать других. В итоге всеми навыки успешно применяю сама в качестве хобби.

- Не планируете ли возвращаться в спорт?

- Я решила попробовать вернуться в спорт. Подписала контракт с волейбольным клубом Аполлон на Кипре. Он входит в тройку призеров чемпионата Кипра. Также занял второе место на кубке. Сейчас нахожусь на Кипре, развиваю свой блог и работаю до начала сезона как детский тренер на сборах.

- Вы активны в социальных сетях. Как ощущаете на себе эту популярность?

- Каждый день популярность ощущается по-разному. Каждый пост может быть встречен публикой с поддержкой, а какие-то публикации вызывают агрессию. Также пишут озабоченные люди в Direct, но уже к этому привыкла. Если раньше старалась каждому ответить и развернуть беседу в мирное русло, сейчас стараюсь не вступать в подробную переписку с подписчиками.

- Часто ли признаются Вам в чувствах в социальных сетях? Как реагируете на такие знаки внимания?

- С благодарностью принимаю комплименты от людей в Интернете. Бывают разные комментарии, повторюсь. Но я прекрасно понимаю, что, если вызываю чувства у людей, хоть и негативные, значит, невозможно пройти мимо моей страницы, оставить ее без внимания. Внимание — это то, за что каждую секунду борются тысячи блогеров, используя разные инструменты и стратегии. Я многое пробовала. Но последние пару месяцев пребываю в таком состоянии, что нет желания, выпрыгивать из штанов, показывая все свои прелести. Я не знаю, какое настроение будет завтра, но пока так. Знаю точно одно - творить откровенно вульгарные и вызывающие вещи не буду. Интернет однозначно ошибок не прощает.

- Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать настоящий мужчина?

- Несмотря на то, что сейчас нахожусь на Кипре одна, я по-прежнему замужем. Что касается качеств мужчин, это очень интересный вопрос. Я выделю три основных: чувство юмора, ценность свободы партнера, гибкое мышление.

- Какую планку Вы ставите перед собой после возращения в спорт?

- Я не ставлю никаких целей и задач. Хватит планок. Просто хочу играть, получать удовольствие от этого. Не хочу никому ничего доказывать и показывать. Это самая главная и основная причина, по которой я не захотела вновь играть в Казахстане. Меня здесь никто не знает. Никто не видел, как я играла до травмы. Им не с чем сравнивать. Мне будет спокойно здесь входить в форму без психологического давления со стороны болельщиков и других людей, имеющих отношение к волейболу.

- Поделитесь, пожалуйста, советами для начинающих спортсменок.

- Любой профессиональный спорт - это не просто физическая активность. Важно понимать, что возможны травмы, временами захочется все бросить, потому что устаешь, нет детства, быстро взрослеешь. Но у всего этого есть один большой плюс - возможность путешествовать, знакомиться с интересными людьми и расширять свой кругозор не только по книгам, но и вживую. Рекомендую родителям тщательно наблюдать за тренерами, которым они отдают своих детей.

- Спасибо за беседу!