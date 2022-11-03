Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору – Айдос Сарым о трагедии на шахте «АрселорМиттал Темиртау»

3 Ноября 2022, 17:42

3 Ноября 2022, 17:42

Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору – Айдос Сарым о трагедии на шахте «АрселорМиттал Темиртау»

Все это комплексные вопросы. Но прежде всего, это, наверное, позиция инвестора – это раз. Второе – недостатки государственного технического контроля.

Понятно, что шахтерская профессия одна из самых опасных, тем не менее, есть мировой опыт, современные технологии. При наличии политической воли и инвестиций, многие вопросы можно было бы снимать. Поэтому, я думаю, что нужен больший общественный контроль, больше требовать, принимать какие-то санкции в отношении инвестора, чтобы они были мотивированы вкладывать больше денег в технические безопасность и оснащенность, в систему мониторинга. Это нужно, чтобы минимизировать травмоопасность.

Что касается законодательства, думаю, оно нормальное, оно есть. Его достаточно, чтобы принимать санкции и меры. Вопрос только в том, чтобы эти санкции применялись. Это вопросы к прокуратуре, техническому надзору и т.д.

Сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. В результате погибли пять человек.

Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших.