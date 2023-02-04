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      Правоохранительные органы

    Здания судов «заминировали» в Жетысуской области

    4 Февраля 2023, 00:11

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Жетысуском областном суде проинформировали, что сообщения с угрозами различного характера поступили во все районные суды области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    3 февраля на электронные адреса судов Жетысуской области поступили сообщения угрожающего характера о якобы заложенных в зданиях взрывчатках. Здания судов были оцеплены, а судьи и сотрудники эвакуированы.

    По данным департамента полиции Жетысуской области, в тексте указывалось о минировании зданий судов Алматинской области.

    «Специальные группы, в состав которых вошли саперы со служебно-розыскными собаками, осмотрели все здания судов, расположенных в области. В ходе проверки каких-либо взрывных устройств не обнаружено. С учетом того, что в сообщениях говорилось о соседнем регионе, собранные материалы направили в департамент полиции Алматинской области, где по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

    За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, а также ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

    Ранее в Алматы «заминировали» торговый дом «Адем». В результате осмотра взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружили.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Суды МВД РК Регионы Жетысуская область
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