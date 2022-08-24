Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Здания судов «заминировали» в Актобе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Августа 2022, 13:56
Здания судов «заминировали» в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подобное сообщения поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд города Актобе, специализированный суд города Актобе по уголовным делам и специализированный административный суд города.

На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия. Взрывные устройства не обнаружены.


photo


Фото: t.me/POLICE_of_KZ



Актюбинская область   Суды  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами