Здания колледжей Семея не планируют передавать под госведомства

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день вопрос о закрытии колледжей Семея, а также об изъятии зданий не рассматривается. Причин для беспокойства по этому поводу у преподавателей, студентов и их родителей нет. Об этом сообщила руководитель управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

«Вопрос размещения государственных органов в зданиях колледжей не стоит. Наоборот, глава региона Даниал Ахметов дал поручение провести анализ по улучшению материально-технической базы колледжей, расширению специальностей и подготовке востребованных кадров. Все студенты колледжей города Семея продолжат обучение в обычном режиме и получат дипломы об окончании учебного заведения по той специальности, по которой учились», – отметила Сайрангуль Жумадилова.

Специальности, по которым ведется подготовка в учебных заведениях системы ТиПО города Семея, востребованы на рынке труда, как области, так и республики. Колледжи являются ведущими по своим направлениям, имеют многолетний опыт подготовки кадров, добавила глава управления образования ВКО.