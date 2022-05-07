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Здания евроинститутов могут посетить все желающие
7 Мая 2022 18:56

Здания евроинститутов могут посетить все желающие

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В День Европы институты ЕС открывают свои двери для широкой публики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

День Европы является особой датой в календаре Европейского Союза. И европейские учреждения открывают свои двери для широкой публики. Многочисленные мероприятия проходят в здании Юстуса Липсиуса, где находится Европейский Совет, в здании Европейской Комиссии в Берлаймонте и Европейском Парламенте.

В здании Юстуса Липсиуса установлен информационный стенд, оборудованный интерактивными играми. Посетители также смогут пройти экскурсию по зданию, где проводятся встречи министров из 27 государств-членов ЕС. Посещение бесплатное, однако желающие посетить здание Юстуса Липсиуса должны заранее забронировать посещение онлайн.

Здание Еврокомиссии Берлаймонт тоже открыто для публики. В здании и вокруг него посетители могут узнать больше о политике Европейского Союза и насладиться несколькими концертами с европейским колоритом.

Европейский Парламент в Брюсселе также принимает сегодня гостей в своем здании. В понедельник здание парламента в Люксембурге будет открыто для публики, а в следующее воскресенье (15 мая) посетителей будут приветствовать в здании Страсбургского парламента, где проводятся ежемесячные пленарное заседание Европейского Парламента.

Автор:
Корреспондент
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