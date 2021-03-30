Здание Таразского металлургического завода загорелось из-за бытового мусора

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более трех часов жамбылские огнеборцы тушили пожар в заброшенном корпусе завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 марта в 00:00 часов в городе Таразе, район Учетный квартал, ТОО «Таразский металлургический завод», в 4-этажном недействующем здании общей площадью 1 500 квадратных метров произошел пожар на площади 1 000 квадратных метров, - рассказала руководитель пресс-службы ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева. - В 01:22 пожар был локализован и в 3 часа 22 минуты ликвидирован. Пожарным удалось спасти 500 квадратных метров здания. Жертв и пострадавших нет».

Причина пожара устанавливается. По предварительной версии возгорание произошло из-за бытового мусора, после чего загорелась внутренняя деревянная обшивка здания.

На месте работали 56 сотрудников, было задействовано 12 единиц техники ДЧС Жамбылской области.

«Для недопущения пожаров, гибели и травмирования людей настоятельно рекомендуем жителям и гостям региона cтрого соблюдать требования пожарной безопасности. При первых признаках возникновения пожара, а это запах горелой изоляции, дым, следует отключить электроснабжение, принять меры для тушения возгорания и сообщить о случившемся по номеру «101» или «112». В случае интенсивного горения следует покинуть помещение во избежание отравления токсичными продуктами горения», - пояснила представитель ведомства.