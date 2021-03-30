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    22:52, 29 Март 2021 | GMT +6

    Здание Таразского металлургического завода загорелось из-за бытового мусора

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более трех часов жамбылские огнеборцы тушили пожар в заброшенном корпусе завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «29 марта в 00:00 часов в городе Таразе, район Учетный квартал, ТОО «Таразский металлургический завод», в 4-этажном недействующем здании общей площадью 1 500 квадратных метров произошел пожар на площади 1 000 квадратных метров, - рассказала руководитель пресс-службы ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева. - В 01:22 пожар был локализован и в 3 часа 22 минуты ликвидирован. Пожарным удалось спасти 500 квадратных метров здания. Жертв и пострадавших нет».

    Причина пожара устанавливается. По предварительной версии возгорание произошло из-за бытового мусора, после чего загорелась внутренняя деревянная обшивка здания.

    На месте работали 56 сотрудников, было задействовано 12 единиц техники ДЧС Жамбылской области.

    «Для недопущения пожаров, гибели и травмирования людей настоятельно рекомендуем жителям и гостям региона cтрого соблюдать требования пожарной безопасности. При первых признаках возникновения пожара, а это запах горелой изоляции, дым, следует отключить электроснабжение, принять меры для тушения возгорания и сообщить о случившемся по номеру «101» или «112». В случае интенсивного горения следует покинуть помещение во избежание отравления токсичными продуктами горения», - пояснила представитель ведомства.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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