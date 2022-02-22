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Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе

22 Февраля 2022 11:25
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Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня ночью в Актобе обрушилось здание станции технического обслуживания «Альтаир», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

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«22 февраля в 04:11 на пульт дежурной службы поступило сообщение о загорании заправки «Альтаир» по улице Смагулова. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные и спасатели города Актобе. По приезду сотрудников Службы пожаротушения было обнаружено, что на станции технического обслуживания «Альтаир» произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего последовало обрушение здания на площади 600 квадратных метров без возгораний и повреждено 11 единиц автомобильной техники находящиеся внутри и рядом СТО. Предварительная причина взрыва газовоздушной смеси – утечка газа с газобаллонного оборудования автомобиля», - сообщили в ДЧС.


Сотрудниками ДЧС был обнаружен труп охранника. По данному факту Департаментом полиции Актюбинской области начато досудебное расследование по статье 292 части 2 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности».

На месте ЧС работают силы и средства ДЧС Актюбинской области в количестве 136 человек и 16 единиц техники.


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#Актюбинская область   #Происшествия   #Видео   #Регионы   #МЧС   #Взрыв   #ДЧС  
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Автор:

Самал Ендибаева

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