Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня ночью в Актобе обрушилось здание станции технического обслуживания «Альтаир», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

«22 февраля в 04:11 на пульт дежурной службы поступило сообщение о загорании заправки «Альтаир» по улице Смагулова. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные и спасатели города Актобе. По приезду сотрудников Службы пожаротушения было обнаружено, что на станции технического обслуживания «Альтаир» произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего последовало обрушение здания на площади 600 квадратных метров без возгораний и повреждено 11 единиц автомобильной техники находящиеся внутри и рядом СТО. Предварительная причина взрыва газовоздушной смеси – утечка газа с газобаллонного оборудования автомобиля», - сообщили в ДЧС.





Сотрудниками ДЧС был обнаружен труп охранника. По данному факту Департаментом полиции Актюбинской области начато досудебное расследование по статье 292 части 2 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности».

На месте ЧС работают силы и средства ДЧС Актюбинской области в количестве 136 человек и 16 единиц техники.