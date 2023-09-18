Здание скорой помощи в СКО – ровесник гибели крейсера «Варяг»

Зданию центра скорой медицинской помощи в Северо-Казахстанской области больше века. В нем с трудом размещаются сотрудники, машины в основном «живут» на улице. А в следующем году региону принимать республиканскую спартакиаду бригад скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор центра Юрий Белоног и рад победе своих коллег, и уже сейчас обеспокоен, как в маленьком здании разместятся 50 коллег из других областей. Хоть спартакиада и будет проходить не в нем, регистрацию участников проводить здесь. Да и показать коллегам условия, в которых работают лучшие по итогам 2023-го года сотрудники скорой помощи, придется.

«В начале августа в Семее прошла ежегодная спартакиада, где лучшие 20 бригад из разных регионов страны демонстрировали навыки оказания скорой медицинской помощи по международным стандартам. Были представлены четыре так называемые станции, где моделировались критические ситуации. В качестве экзаменаторов выступали доктора медицинских наук, заведующие кафедрами, международные инструкторы. Наша команда показала блестящий результат – заняли первое место. Великолепно продемонстрировали себя на всех станциях», - рассказал Ю.Белоног.

Результат спартакиады не случайность. За последний год в центре скорой помощи подготовили четырех международных инструкторов – двух врачей и двух фельдшеров – которые теперь входят в международную базу данных инструкторов скорой медпомощи. Они, в свою очередь, обучают коллег. По словам Ю.Белонога, значительно продвинулись по внедрению международных стандартов. Внедрили интубацию трахеи, внутрикостный доступ. Процент успешных реанимаций – 65%. Это сильный показатель даже по международным меркам.

«Чтобы работать по современным стандартам, нужно иметь соответствующие условия. Мы их не имеем. Необходимо создавать свой серьезный симуляционный центр с медицинским оборудованием, манекенами. Но наши возможности здесь крайне ограничены. Мы вынуждены арендовать площади в бывшем ресторане. Возим туда оборудование, манекенов. Разворачиваем учебную площадку, потом все собираем и снова возвращаемся сюда. Техника дорогостоящая, оставлять ее нельзя. Но иначе мы не будем развиваться. Мы должны постоянно работать, руки и голова должны постоянно работать. Если потерять навыки, восстановить их трудно. Наше здание 1905 года постройки – ровесник гибели крейсера «Варяг» (1904-й год) и первой русской революции. Кто бы мог подумать, что спустя век здесь будут оказывать помощь. Последний год мы чаще поднимаем этот вопрос. Сначала понимания не находили, мол, работали столько лет и ничего. Но скорая помощь меняется. Если в советское время на всю станцию был один дефибриллятор, один кардиограф, то сейчас каждая машина – мини-реанимация. Это совсем другой уровень. Люди должны уметь работать на этом оборудовании. Мы всегда должны быть в тонусе, в процессе обучения. От качества работы скорой помощи многое зависит, особенно в экстренных ситуациях», - отметил Ю.Белоног.

Летом в центр скорой помощи приезжал аким области Айдарбек Сапаров. Тогда он обещал, что вопрос будет решен. Теперь он снова открыт.

«У нас есть предложение отремонтировать здание бывшего троллейбусного парка. Оно подходит нам полностью. Там есть административные здания, гаражи в 1,5 тысячи квадратных метров, куда войдут 30-40 наших машин. Можно сделать ремонтный и моечный блоки. Все сети есть. Стоимость здания по предварительной оценке 500 млн тенге. На ремонт понадобится столько же, возможно, чуть больше. В любом случае это во много раз дешевле и быстрее по времени, нежели построить новое здание. К тому же не потребуется разработка проектно-сметной и другой документации, необходимой при строительстве новых объектов. И в следующем году мы бы уже спокойно принимали все бригады скорой помощи», - делится Ю.Белоног.

Похожие проблемы и в районах. В каждом есть станция скорой помощи. Они тоже все в приспособленных условиях. Машины с дорогостоящим оборудованием стоят зимой на улицах.

«В этом году летом мы своими силами сделали примитивные боксы из металлокаркаса и профлиста, чтобы защитить технику хотя бы от ветра и осадков. Мы видим, как решается этот вопрос в других областях, где в районах строят типовые станции скорой медицинской помощи. Средства выделяют из местных бюджетов. Для нас – это только мечты», - с сожалением отметил Ю.Белоног. Фото предоставил Юрий Белоног



Он показал фотографии коллег из других регионов. Условия, в которых работают североказахстанцы, по сравнению с другими областями, не выдерживают критики.

Каждый день в регионе на пульт «103» поступает до 700 вызовов. Экстренную медицинскую помощь североказахстанцам оказывают 34 бригады.