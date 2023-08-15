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    18:38, 14 Август 2023 | GMT +6

    Здание школы «Шанырак» в Риддере обследуют на аварийность

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    Фото: пресс-центр ВКО
    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - К компромиссному решению пришли стороны в ходе обсуждения проблемной ситуации двух школ Риддера, передает МИА «Казинформ».

    Весь день заместитель акима ВКО Дархан Сапанов общался с родителями учеников гимназии «Шанырак» и школы №11. Собравшиеся приняли решение, которое удовлетворило обе стороны.

    «Сегодня принято решение, что будет обследовано здание школы «Шанырак» на предмет аварийности, или требований ремонта. Если оно требует ремонта, школа будет передислоцирована в здание школы №11 со своим преподавательским составом, директором и все ученики будут переведены», – сказал Дархан Сапанов.

    Он подчеркнул, что все дети, которые учатся в школе №11, продолжат обучение там. Дархан Сапанов заверил, что управление образования ВКО и аким города держат этот вопрос на контроле.

    Напомним, длительный спор, разгоревшийся в соцсетях между родителями двух школ, заключался в том, что представители гимназии «Шанырак» настойчиво требовали предоставить новое здание в связи с аварийностью своего помещения. Родителей учеников школы №11 насторожили распространившиеся слухи о возможном выселении. Опасения породила не официальная позиция властей, а слухи и домыслы, активно распространяющиеся в социальных сетях. По инициативе региональных властей стороны впервые сели за стол переговоров.


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Восточно-Казахстанская область Образование школа
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