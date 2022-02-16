Здание резиденции Президента в Алматы восстанавливают после январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Президента в Алматы завершаются работы по ликвидации последствий взрыва и погромов, проводится техническое обследование повреждений. Об этом сообщила пресс-служба Управления Делами Президента РК, передает МИА «Казинформ».

«5-6 января 2022 года было разгромлено здание резиденции Президента в Алматы. На первом этаже сгорел и взорвался автомобиль, загнанный туда погромщиками. Столб огня, поднявшись вверх, расплавил стальные конструкции верхних этажей. Уничтожены все системы жизнеобеспечения. Самым опасным является повреждение несущих конструкций второго этажа. Этот факт поставил под вопрос дальнейшую жизнеспособность здания», - сообщили в пресс-службе Управления Делами Президента.

Техническое обследование объекта проводит Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития.

«Эксперты КазМИРР установили, что замена несущих конструкций все же возможна без ущерба для безопасности и сейсмоустойчивости. Свою помощь по восстановительным работам на безвозмездной основе предложил целый ряд компаний. Так, сотрудники ТОО «Интегра constraction kz» восстановили ограждение объекта, в настоящее время проводят очистку и уборку последствий разрушений. Ежедневно на объекте заняты до 200 человек. Разработчик проекта – французская компания Inter Art Etudes – обратилась в Управление Делами Президента РК с предложением безвозмездно проконсультировать по вопросам восстановления здания», - сообщила пресс-служба УДП.

Также помощь в обследовании инженерного оборудования безвозмездно оказали ТОО «Олимпос», ТОО «GSI Service», ТОО «ПФ «Электросервис», ТОО «ЛифтИнвест», ТОО «AVC Инжиниринг», ТОО «Schneider Electric», ТОО «GSI Kazakhstan», ТОО «Spector Security, ТОО «Арабикс».

«В настоящее время в резиденции завершаются работы по ликвидации последствий взрыва и погромов. Проводится техническое обследование повреждений. Восстановительные работы необходимо завершить до конца года», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Управление Делами Президента РК располагает единственным зданием в г. Алматы для обеспечения мероприятий с участием Главы Государства во время его пребывания в городе. В связи с этим Управление Делами не рассматривает изменение имеющегося функционального назначения здания.

Резиденция Президента в г.Алматы имеет специальную планировку, предназначенную для проведения официальных государственных мероприятий. В ней имеются кабинеты небольших площадей и большие зальные пространства. Такая планировка не представляется пригодной для организации иных процессов.

Здание резиденции является памятником истории и культуры республиканского значения.