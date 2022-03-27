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    22:44, 26 Март 2022 | GMT +6

    Здание резиденции Президента в Алматы исключили из списка памятников истории

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года № 88 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внести в приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года № 88 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20397) следующее изменение:

    в Государственном списке памятников истории и культуры республиканского значения, утвержденного указанным приказом: пункт 31 исключить», - говорится в тексте приказа.

    Под пунктом 31 в упомянутом списке написано: «Резиденция Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы, Главный архитектор К.Ж. Монтахаев, архитекторы С.К. Баймагамбетов, О.Е. Цой, К.А. Нурмамбетов, конструктор Т.Ч. Алпысбаев, 1985 год».

    Комитету культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке поручено обеспечить:

    1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

    2) в течении трех рабочих дней после введения в действие настоящего приказа размещение его на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

    3) в течение трех рабочих дней после исполнения мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, представление в департамент юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий.

    Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.

    «Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - говорится на сайте Министерства культуры и спорта.

    Напомним, на месте резиденции Президента в Алматы будет разбит сквер для горожан.

    Ранее сообщались причины решения о сносе здания резиденции в Алматы пояснили в УДП Президента РК.


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