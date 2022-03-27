Здание резиденции Президента в Алматы исключили из списка памятников истории

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года № 88 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внести в приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года № 88 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20397) следующее изменение:

в Государственном списке памятников истории и культуры республиканского значения, утвержденного указанным приказом: пункт 31 исключить», - говорится в тексте приказа.

Под пунктом 31 в упомянутом списке написано: «Резиденция Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы, Главный архитектор К.Ж. Монтахаев, архитекторы С.К. Баймагамбетов, О.Е. Цой, К.А. Нурмамбетов, конструктор Т.Ч. Алпысбаев, 1985 год».

Комитету культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке поручено обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течении трех рабочих дней после введения в действие настоящего приказа размещение его на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

3) в течение трех рабочих дней после исполнения мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, представление в департамент юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.

«Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - говорится на сайте Министерства культуры и спорта.

Напомним, на месте резиденции Президента в Алматы будет разбит сквер для горожан.

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