Здание построенной в 19 веке мечети Тыныбая ремонтируют в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Исторический памятник 19 века Мечеть Тыныбая реставрируют в городе Семее. В городе насчитывается 68 культурно-исторических памятников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.



Мечеть Тыныбай, построенная в 1836 году известным предпринимателем, меценатом Тыныбаем-кажы Каукенулы, является священным местом. Ее посещали такие известные личности, как Кунанбай-кажы, Абай, Шакарим, Шокан и деятели движения «Алаш». Мечеть, история которой насчитывает почти два столетия, по сей день обслуживает население.

Однако с годами историческое здание деревянной конструкции изнашивается и требует ремонта. При поддержке городского акимата по инициативе главного имама мечети Тыныбая Максата Куанышбекулы были привлечены меценаты для обновления здания. Сейчас идут ремонтные работы.

При проведении ремонтных работ в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» будет сохранен первоначальный внешний облик мечети.

Как сообщалось, в 2022 году благоустройством прилегающей к мечети территории решил заняться предприниматель, депутат партии AMANAT Асемхан Доскужанов. Меценат оплатил ремонтные работы и укладку асфальта к прилегающей территории к мечети. Он также оказал финансовую поддержку катымхане при мечети.

Согласно архивным данным, мечеть была построена в 1834 году купцом Тыныбаем Каукеновым из рода уак в левобережной части города Семея - Заречной Слободе. С 1917 года эта часть города стала центром первой казахской автономии и называлась Алаш. Мечеть посещали члены правительства Алаш-Орды. Окончательно город Алаш получил название Жана-Семей лишь 7 октября 1927 года. Таким образом, он имеет десятилетнюю историю. Фактически просуществовал почти 3 года - с декабря 1917 года до 22 сентября 1920 года.

Как сообщалось, в 2021 году активисты из города Семея, жители Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области своими силами провели ремонт 114-летней Аккольской мечети.

Мечеть XIX века, расположенная в селе Акколь Бескарагайского района, входит в список памятников местного значения.