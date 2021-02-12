Здание одного из судов в Актау закрыли на карантин

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В здании специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области введены карантинные ограничения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

На основании постановления Главного государственного санитарного врача Актау с 10 по 19 февраля специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних временно работать не будет.

Сотрудники переведены на удалённую работу. Вход граждан в здание суда не допускается.

Судебные разбирательства проходят в режиме онлайн, а некоторые переносятся на более поздние сроки. О дате и времени назначения судебных заседаний сторонам, имеющим отношение к делам, направляется дополнительная информация.

В настоящее время в здании ведутся дезинфекционные работы.

«Сроки и режим ограничительных мер могут быть изменены в соответствии с улучшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Просим с пониманием отнестись», - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

Причина закрытия суда на карантин не сообщается.

Напомним, недавно на карантин был закрыт суд Алматинской области. Работа суда была полностью приостановлена, с полным переводом на удаленный режим работы.