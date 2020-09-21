Здание обрушилось в Индии: погибли 10 человек

БХИВАНДИ. КАЗИНФОРМ – Около 10 человек погибли в результате обрушения трехэтажного здания в городе Бхиванди в штате Махараштра округа Тхана в Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IndiaToday.

В своем аккаунте в Twitter, премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления выжившим в этом происшествии.

По информации местной полиции, здание рухнуло утром в понедельник. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Согласно предварительной информации, силами местных жителей и местной власти 25 пострадавших были спасены.

По словам представителей национальных сил по ликвидации бедствий, под завалами все еще находятся 20-25 человек.