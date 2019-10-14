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Здание обрушилось из-за взрыва газового баллона в Индии: 10 человек погибли

14 Октября 2019 11:42
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Здание обрушилось из-за взрыва газового баллона в Индии: 10 человек погибли

МОХАММАДАБАД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 10 человек погибли в понедельник после обрушения двухэтажного здания, которое произошло в результате взрыва газового баллона в одном из жилых квартир города Мохаммадабада в штате Уттар-Прадеш Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India Today.

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Информационное агентство PTI, в частности, главный секретарь Аваниш Авастхи подтвердил данную информацию. По его словам, на данный момент число погибших в результате взрыва составляет 10 человек. Между тем 15 человек получили тяжелые ранения.

Число погибших может возрасти, так как несколько человек остаются под завалами внутри здания. В настоящее время проводятся спасательные операции для извлечения людей из-под завалов.

Главный министр индийского штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянат приказал соответствующим должностным лицам принять надлежащие меры для оказания необходимой медицинской помощи раненым. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

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Ключевые слова: Происшествия, Индия,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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