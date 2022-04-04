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    11:16, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Здание областного медицинского центра Караганды «заминировали»

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Карагандинском медицинском центре с утра собрались все экстренные службы. В здании обнаружили подозрительный пакет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    4 апреля в 9:05 в дежурную часть Юго-Восточного отдела полиции УП города Караганды поступило сообщение о том, что в областном медицинском центре по улице Муканова в туалете под раковиной обнаружен предмет, обмотанный скотчем.

    «Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на место отправлены все экстренные службы. Из здания медицинского учреждения эвакуировано около 400 человек, в том числе медперсонал, пациенты, посетители», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Сотрудники полиции осмотрели найденный предмет – кнопочный сотовый телефон, зарядное устройство к нему. В 10:00 дана команда: «Отбой!». В настоящее время медицинский центр работает в обычном режиме.

    Напомним, 31 марта неизвестный сообщил о заложенной «бомбе» в здании АвтоЦОНа.


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