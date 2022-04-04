Здание областного медицинского центра Караганды «заминировали»
4 апреля в 9:05 в дежурную часть Юго-Восточного отдела полиции УП города Караганды поступило сообщение о том, что в областном медицинском центре по улице Муканова в туалете под раковиной обнаружен предмет, обмотанный скотчем.
«Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на место отправлены все экстренные службы. Из здания медицинского учреждения эвакуировано около 400 человек, в том числе медперсонал, пациенты, посетители», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Сотрудники полиции осмотрели найденный предмет – кнопочный сотовый телефон, зарядное устройство к нему. В 10:00 дана команда: «Отбой!». В настоящее время медицинский центр работает в обычном режиме.
Напомним, 31 марта неизвестный сообщил о заложенной «бомбе» в здании АвтоЦОНа.