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Здание мельницы братьев Мусиных 19 века сохранят в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Ноября 2022, 22:00
Здание мельницы братьев Мусиных 19 века сохранят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Недавно была распространена информация о «переезде» областного краеведческого музея. На сегодняшний день вопрос переезда или смены дислокации музея не рассматривается. Учреждение культуры работает в штатном режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Что касается исторического здания мельницы Мусиных, то в ходе обсуждения вопроса его сохранности рассматривались множества вариантов его дальнейшей эксплуатации, в том числе и в качестве какого-либо культурного или общественного объекта.

Сегодня прошла встреча акима области с собственниками здания, где стороны пришли к договоренности о том, что владельцы за счет собственных средств обеспечат сохранность здания.

В перспективе будет принято решение по дальнейшему использованию памятника истории.

Первая механизированная (паровая) мельница — детище Садыка Мусина- основателя купеческой династии Мусиных, была построена в Семипалатинске в 1890 году.

одоначальник династии Мусиных Муса родился в Казани, служил ямщиком российского купца. В начале XIX века, спасаясь от голода, Муса вместе с сыном Садыком прибыл в Семипалатинск. Он очень удивился, что местные жители, вместо того чтобы выделывать шкуры, выбрасывают их на свалку. Cкупая по дешевке сырье, отец и сын вручную мездрили, дубили и мяли кожу. А из выделанной овчины шили тулупы, которые мгновенно раскупались. Это был изнурительный труд. Зато вырученные деньги позволили не только рассчитаться с долгами, но и нанять рабочих, а позже заняться торговлей. Умер Муса в 90 лет.

Садык вскоре открыл многочисленные магазины в близлежащих городах и организовал большой цех по выделке кож в Семипалатинске. Немалую часть своих средств он жертвовал Семипалатинску и стал почетным гражданином города. Мечта всей его жизни — построить механизированную мельницу. Садык уже заложил фундамент, заключил договоры с немецкими и американскими инженерами, утвердил проект, но трагическая случайность помешала довести начатое дело до конца. На 91-м году жизни С. Мусин погиб в результате несчастного случая.

Его проект претворили в жизнь сыновья - Латиф и Фатих Мусины. Затем это было зданием метизно-фурнитурного завода. Латиф сначала занялся пароходством на Иртыше, а потом организовал добычу золота на ранее заброшенных рудниках. Братьям не суждено было - подобно их отцу и деду - прожить долгую жизнь. Фатих в 1915 году, в возрасте 54 лет умер от болезни, а через год при загадочных обстоятельствах погиб Латиф. Ему было 52 года. Семейное предание гласит, что Л. Мусина отравил управляющий, польстившись на золото хозяина. Сын Фатыха - Салим в начале революции эмигрировал сначала в Турцию, потом в Америку.

А вот жена Латифа Шамсинур и их единственный сын Гакиф остались в родном Семипалатинске. Шамсинур пришлось многое пережить. Ее арестовали чекисты и держали в заключении, до тех пор, пока не получили своеобразный выкуп - 16,5 кг. золота. Вернувшись в разграбленный дом, где ее ждал 11-летний сын, Шамсинур начала жизнь с чистого листа. Сын речного магната Гакиф ничем не отличался от ровесников. Бегал в школу, гонял в футбол, а когда пришло время - пошел защищать Родину в годы Великой Отечественной войны. После войны работал Гакиф в Гипроземе, умер он как и отец, в 52 года. Его дочь Светлану воспитала Шамсинур. Сейчас из потомков купцов Мусиных кто-то живет в Ташкенте, кто-то в Америке. А в Семипалатинске остались лишь Светлана Гакифовна, всю жизнь она проживала в краю, где когда-то ее предки возводили дома и магазины.

Мусины были не только родоначальниками местной промышленности, но стояли у истоков Иртышского речного флота. Один из братьев - Латиф первым в городе создал флотилию на Иртыше, в то время по реке курсировали с различным товаром более 80 барж и пароходов. Мусины стояли у истоков Иртышского речного флота. Еще в 80 -е годах 19 века были предприняты попытки наладить постоянное судоходство по Иртышу в коммерческих целях. Быстрый рост иртышских городов выдвигал серьезные требования к судоходству не только в отношении увеличения объема перевозимых грузов, но и в отношении скорости и удобства передвижения. Кроме грузовых, по Иртышу ходили и пассажирские пароходы Мусина. Братья помогали в строительстве учреждений народного образования, мечетей.

На их собственные средства была построена одноминаретная мечеть, которая существует до сих пор.


Фото из открытых источников


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