Здание КБТУ в Алматы могут использовать для туристических целей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В канун Дня независимости в здании Казахстанско-Британского технического университета открылся зал Независимости и историческая фотоэкспозиция. Кроме того, ректор учебного заведения рассказал, что здание могут использовать для туристических целей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Казинформ сообщал о состоянии здания, где был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

Сегодня отремонтированному центральному залу, где 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, а 16 декабря 1991 года - Конституционный закон о государственной Независимости Республики Казахстан, по решению Ученого совета КБТУ присвоено название «Зал Независимости». Здесь же открылась экспозиция архивных фотографий, иллюстрирующих историю этого зала.





«В преддверии Дня независимости была инициатива группы наших преподавателей и студентов восстановить историю сделать фотоэкспозицию, посвященную тому периоду объявления и получения государственной независимости. Мы делам это, прежде всего, для того, чтобы сохранить историю, дух того времени. Наши студенты гордятся тем, что они работают и учатся в этом здании, стены которого пропитаны историей нашей страны. Названия у зала не было, его так технически называли «круглый зал», это просто исторически сложившееся название, решением Ученого совета залу присвоено название «Зал Независимости Республики Казахстан»», - рассказал ректор КБТУ Кенжебек Ибрашев.





Для журналистов также провели небольшую экскурсию по зданию. Кенжебек Ибрашев также рассказал о бункере под зданием, где, по легендам, есть подземные ходы в разные части города.

«Легенды для того и существуют, чтобы быть легендами. Определенный элемент таинства в этом должен быть, но, честно говоря, ничего особенного там нет. Да, в свое время были требования под такими зданиями иметь бомбоубежище с определенными системами. Да, они есть. Часть из них не работает, часть из них мы еще до сих пор используем, но все это в порядке. Никаких там катакомб, тайных ходов, ничего там нет. У нас есть определенные мысли, поскольку на сакральной карте Казахстана – это здание занимает определенное место, конечно, в дальнейшем мы будем развивать его для туристических целей тоже», - подчеркнул спикер.

Первоначально в здании размещались Верховный Совет, Совет Министров и Центральный комитет компартии КазССР. В 1998-2001 годах в здании размещался акимат Алматинской области. С 2001 по сегодняшний день – Казахстанско-Британский технический университет.































































